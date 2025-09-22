Daniel Sosa habló con la producción de 'LCDLF México' por trato hacia Abelito

Ciudad de México.- Hace un par de días causó gran molestia una decisión dentro de La Casa de los Famosos México, pues en el popular reality los habitantes realizaron una dinámica que consistía en buscar la Moneda del Destino. Sin embargo, nada salió como quizá lo esperaba la producción y, de acuerdo con los espectadores, esto terminó hiriendo los sentimientos del creador de contenido Abelito.

Como se informó en TRIBUNA, millones de usuarios en redes sociales se manifestaron por una supuesta injusticia contra uno de los integrantes más queridos de la casa. Todo comenzó cuando el joven de 25 años fue llamado por la producción para reclamar su premio, pero lo único que consiguió fue hablar con un completo extraño, quien le pidió pasarle un mensaje a Guana.

La indignación no tardó en estallar y las críticas se dirigieron no solo hacia el personal del programa, sino también contra el comediante Daniel Sosa, el hombre con quien el influencer sostuvo la breve conversación. Cabe señalar que, aunque ya se convirtió en el octavo eliminado, José Luis Rodríguez todavía no se ha pronunciado sobre el tema; en cambio, Daniel sí lo hizo e incluso intercedió por Abelito.

Abelito se puso muy triste

¿Qué dijo Daniel Sosa?

En entrevista para Sale el Sol, el comediante confesó que la producción lo contactó y le pidió que, a la persona que respondiera la llamada, le diera consejos dirigidos a Guana. No obstante, aclaró que desconocía en qué consistía la dinámica. "Se vio feo porque Abelito ganó la moneda y él necesitaba el beneficio; debió contestar su papá o su novia, y estuvo mal que contestara yo. Ya hablé con la producción después de esta situación y les dije: 'estuvo mal lo que le hicieron a Abelito, creo que lo más congruente es que le lleven a su papá'".

La forma en la que abelito destapó como la producción si les dice en dónde está la moneda y por eso todos los de día siempre las encuentran #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/K0EjoUvsul — Dhan uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@DhanJ69) September 20, 2025

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se ignora si el participante realmente podrá recibir a un miembro de su familia. Cabe recordar que la gran final de La Casa de los Famosos México, edición 2025, se llevará a cabo el domingo 5 de octubre. Por lo pronto, solo permanecen en competencia Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Mar Contreras y el locutor Shiky Clement.

Fuente: Tribuna del Yaqui