En lugar de risas, Memo Ríos recibe críticas por broma sobre Pensiones del Bienestar

Ciudad de México.- Guillermo Ríos es un comediante mexicano bastante popular, quien ha estado envuelto en algunas controversias, como el breve enfrentamiento entre él y la chef Zahie Tellez tras su expulsión del reality show MasterChef Celebrity México 2025. Sin embargo, el asunto en esta ocasión es completamente diferente, ya que sus declaraciones están relacionadas con el gobierno federal.

Todo comenzó con una publicación que realizó a través de su perfil de Facebook, Memo Ríos, la cual desató una verdadera batalla campal entre sus seguidores y otros internautas. El hombre de 73 años hizo una broma sobre la pensión a adultos mayores, un programa que, según fuentes oficiales, busca "mejorar la situación de protección social" de todos los ciudadanos mayores de 65 años, quienes reciben un apoyo de 6 mil 200 pesos bimestrales.

¿Cómo se originó el problema?

"Filosofía del Flojo: Tengo 65 años, soy soltero, vivo en la casa de mis padres que me heredaron y también dinero. Un solo día no he tenido que trabajar en mi vida y ahora me compensan con la pensión del Bienestar. ¡Esto es vida! Aplausos para mí", escribió Ríos. Por supuesto, algunas de las respuestas que recibió no fueron nada agradables: “¿No te quedó el saco, Memín? ¿Cómo entraste a Televisa por tanto tiempo? ¿No será por tus conectes familiares? Porque a esa empresa no entra cualquiera, ¡eh! ¡No cabe duda de que eres un bufón!", expresó muy molesto el usuario Oier Lanz.

Participó en el programa de 'MasterChef Celebrity'

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la exestrella de Televisa no ha respondido, aunque en caso de que lo haga, te lo haremos saber a través de TRIBUNA. No obstante, lo que dijo Guillermo sigue sorprendiendo, pues, a diferencia de otros comediantes como Franco Escamilla, que suelen hacer bromas de tipo político, él prefiere mantenerse al margen de ese tema.

¿Quién es Memo Ríos?

Con amplia experiencia en los medios de comunicación, el hombre que nació el 25 de diciembre de 1951 en Toluca, Estado de México, se abrió paso en la industria a partir de su ingreso a los 16 años en el grupo musical Los Intocables. De hecho, una de sus mayores pasiones es el rock, y logró sostenerse con lo que obtenía de la música cuando su padre lo echó de casa después de que le dijo que no sería médico.

Fuente: Tribuna del Yaqui