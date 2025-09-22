¡Es OFICIAL! Pese a acusaciones, Julio César Chávez Jr. regresa al ring este 2025; su padre confirma fecha

Ciudad de México.- Pese a las acusaciones de delincuencia organizada en su contra, Julio César Chávez Carrasco, o mejor conocido como Julio César Chávez Jr., regresará al ring este 2025; así fue confirmado por su padre, Julio César Chávez, que hasta dio fecha de la pelea. Lo anterior lo señaló al ser entrevistado por los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aunque quiso evitar dar declaraciones puntuales sobre el momento que atraviesa su familia, en particular por los problemas legales que enfrenta su hijo, Julio César Chávez Jr., el boxeador aprovechó para brindar la noticia sobre la reaparición pública de su primogénito, asegurando que pronto estarán de regreso en el ring: "A ver, les voy a dar una primicia, va a pelear mi hijo Julio, mi hijo Omar, pelean el 13 de diciembre, y a lo mejor, como están limpios y sanos, a lo mejor me aviento yo una exhibición", aseveró.

Con humor, Julio César Chávez finalmente extendió un llamado a los medios de comunicación para asistir al evento: "A todos los voy a invitar, a ustedes. A todos los voy a invitar para que ya no me estén ching*ndo". Pese a la tensión mediática por el proceso legal que lleva su hijo, Chávez se mostró feliz por haber celebrado recientemente el cumpleaños de su nieto, destacando la unión familiar en medio de la polémica.

Sigue en proceso por acusaciones por crimen organizado

Actualmente, Julio César Chávez Jr. enfrenta un proceso legal en México tras ser detenido en Los Ángeles, Estados Unidos, y posteriormente deportado por autoridades migratorias en agosto de 2025.

Chávez Jr. fue señalado por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, enfrentando acusaciones de tráfico de armas, municiones y crimen organizado. Tras su llegada a Hermosillo, Sonora, un juez lo vinculó a proceso, pero le permitió continuar en libertad condicional, con la restricción de no salir del país durante la investigación complementaria. El caso forma parte de una investigación iniciada en 2019 en torno a actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa, lo que mantiene a Chávez Jr. bajo la mirada constante de las autoridades y la opinión pública.

