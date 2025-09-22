Horóscopos de Nana Calistar para HOY martes 23 de septiembre: Predicciones según tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Hoy martes 23 de septiembre, el destino tiene una predicción especial para ti; conoce antes que nadie qué le depara a tu signo en el amor, dinero y trabajo con los horóscopos de la poderosa vidente Nana Calistar. TRIBUNA hace una recopilación de lo que le depara a tu signo zodiacal; no dejes de leer para no perderte ningún detalle, ya que se acerca el cierre de mes y es el momento ideal para enfocarte en ti y en tus metas.
- Aries
Una persona de piel clara anda rondando por tu relación, lo que podrá ocasionar celos bravos, así que mucho cuidado. No entres en pleitos sin sentido; mejor hay que hablar claro antes de que la tormenta se haga más grande. Recuerda que la comunicación es la base de todo.
- Tauro
Un viaje que traes planeado desde hace rato podría arruinarse por falta de dinero; no te pongas triste. Recuerda que todo tiene su tiempo. Se acerca fin de mes; es momento de reflexionar sobre lo que has hecho con tu vida, porque tienes todo para brillar; no dejes que tu luz se apague.
- Géminis
Tendrás que poner en orden tus pensamientos porque podrías tomar decisiones apresuradas que afecten tu futuro. No le des poder a personas que no han estado cuando las necesitas. Se vienen cambios fuertes en lo laboral en este fin de mes, aprovéchalos para crecer.
- Cáncer
Alguien del pasado regresa y removerá emociones que pensabas superadas; no te precipites. Analiza bien antes de abrirle de nuevo la puerta. Un dinero inesperado puede llegar y aliviarte un pendiente; úsalo con inteligencia.
- Leo
En estos días te sentirás con energía extra para iniciar proyectos nuevos; no la desaproveches. Hay personas que te observan con envidia; cuida lo que cuentas y a quién. Un cambio en tu imagen te ayudará a reforzar tu seguridad.
- Virgo
Tu intuición estará más fuerte que nunca; hazle caso antes de firmar o aceptar cualquier propuesta. Viene un cierre de ciclo que te dejará aprendizajes importantes. Cuida tus horas de sueño; tu cuerpo te pide descanso.
- Libra
Un secreto que guardas podría salir a la luz, así que actúa con prudencia y no des más explicaciones de las necesarias. Vienen días de claridad para tomar decisiones importantes; confía en tu intuición y no te dejes manipular.
- Escorpio
Esa persona que te gusta también siente curiosidad por ti, pero tienes que dar el primer paso. No caigas en celos ni dramas innecesarios. Se avecinan cambios positivos en tu economía; administra bien ese ingreso extra.
- Sagitario
La vida te pondrá pruebas para que midas tu paciencia; respira y no tomes decisiones impulsivas. Un proyecto que creías perdido podría resurgir con más fuerza. Rodéate de gente sincera y aléjate de la que solo trae chismes.
- Capricornio
Se acercan oportunidades para crecer en el trabajo o negocio propio, pero tendrás que arriesgarte. No descuides a tu familia por enfocarte solo en lo material. Cuida tu salud emocional; estás acumulando mucho estrés.
- Acuario
Alguien de tu entorno podría necesitar tu consejo; escucha antes de opinar. Se viene una etapa de creatividad y energía para emprender algo nuevo. No permitas que las dudas te hagan perder oportunidades.
- Piscis
Tus emociones estarán a flor de piel y podrías sentirte nostálgico sin razón aparente. Permítete sentir, pero no te estanques. Un amor sincero se acerca o se fortalece; abre bien los ojos y el corazón.
No olvides leer TRIBUNA para conocer antes que nadie la actualización del horóscopo de la poderosa vidente del Internet, Nana Calistar. Hasta mañana miércoles.
Fuente: Tribuna del Yaqui