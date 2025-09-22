Hospitalizan a Tom Holland, muere conductora en Monterrey y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si durante todo el fin de semana permaneciste desconectado y no te enteraste de las noticias más interesantes del mundo del espectáculo, TRIBUNA te presenta un resumen informativo para que te actualices. A través del Tribuna Top 3 Espectáculos de este lunes 22 de septiembre podrás enterarte de lo que ocurrió con tus artistas favoritos, además de información relevante para los amantes del entretenimiento.

Así comienza el Tribuna Top 3 Tendencias

Presentadora de TV en Monterrey fallece en accidente de avioneta

La periodista de 43 años, Débora Estrella, perdió la vida este fin de semana, causando conmoción entre el ambiente artístico. La conductora falleció tras sufrir un accidente a bordo de una avioneta que se desplomó en el área metropolitana de Monterrey.

Banda El Recodo suspende su presentación en Tijuana

La Banda El Recodo tenía previsto presentarse este domingo 21 de septiembre en la Feria de Tijuana, pero el concierto fue cancelado sin revelarse las razones exactas de la cancelación.

Tom Holland es hospitalizado

El reconocido actor, Tom Holland, fue hospitalizado de emergencia esta semana. El novio de Zendaya presuntamente sufrió una conmoción cerebral durante una escena de riesgo en el set de Spiderman: Brand New Day, la nueva película del superhéroe favorito de Marvel.

Fuente: Tribuna del Yaqui

