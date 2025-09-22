Jimmy Kimmel vuelve a BBC y Disney; tras 400 famosos a su favor anuncian su regreso al aire

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras una semana marcada por tensiones políticas, y ataques contra Jimmy Kimmel, presiones regulatorias y un encendido debate sobre la libertad de expresión, Disney y ABC oficialmente han anunciado el regreso de Jimmy Kimmel Live! a su horario habitual a partir del martes por la noche. La decisión revierte la suspensión indefinida del programa nocturno, que había sido impuesta el pasado miércoles 17 de septiembre, luego de que el comediante realizara comentarios considerados "insensibles" sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El 10 de septiembre, Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA y figura prominente del movimiento conservador, fue asesinado durante un evento en la Universidad de Utah Valley, en Orem, Utah. Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido como presunto responsable y formalmente acusado de asesinato agravado, entre otros cargos; los fiscales buscan la pena de muerte. Cinco días después, el 15 de septiembre, Jimmy Kimmel abordó el caso en su monólogo del lunes, criticando la reacción del movimiento MAGA y del presidente Donald Trump:

Alcanzamos nuevos mínimos el fin de semana con la banda MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de ellos, y haciendo todo lo posible para sacar puntos políticos de ello", expresó. También ironizó sobre la reacción de Trump, comparándola con la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca.

El 17 de septiembre, ABC, propiedad de Disney, anunció la suspensión indefinida del programa. Nexstar Media Group, operador de 32 estaciones afiliadas (y en proceso de una fusión multimillonaria con Tegna que requiere aprobación de la FCC), dejó de transmitir el show "por el foreseeable future" (por un futuro previsible). Brendan Carr, comisionado republicano de la FCC, advirtió posibles sanciones regulatorias si la cadena no tomaba medidas, sugiriendo que ABC podía hacerlo "the easy or the hard way" (de la manera fácil o la difícil).

Disney announces ‘Jimmy Kimmel Live!’ will return on Tuesday:



“Last Wednesday, we made the decision to suspend production on the show to avoid further inflaming a tense situation at an emotional moment for our country. It is a decision we made because we felt some of the… pic.twitter.com/llM6BDaRa0 — Pop Base (@PopBase) September 22, 2025

Entre el 18 y el 21 de septiembre se desató una ola de reacciones. Más de 400 celebridades, entre ellas Tom Hanks, Meryl Streep, Julia Louis-Dreyfus, Jennifer Aniston, Jamie Lee Curtis y Martin Short, firmaron una carta promovida por la ACLU denunciando censura y defendiendo la libertad de expresión. La carta describe la suspensión como "a dark moment for freedom of speech in our nation" (un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación) y advierte que el gobierno ha recurrido a amenazar los medios de vida de periodistas y artistas. En una declaración pública emitida este lunes, Disney explicó los motivos detrás de la suspensión y el retorno del programa:

El pasado miércoles tomamos la decisión de suspender la producción del show para evitar que se inflame aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios eran inoportunos y por lo tanto insensibles. Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, tomamos la decisión de devolver el show el martes", dice el comunicado.

La empresa no detalló los acuerdos específicos alcanzados con Kimmel, pero fuentes cercanas a la negociación indicaron que se revisará el enfoque editorial del programa y se establecerán nuevos protocolos internos para abordar temas sensibles. Además, Disney ha perdido casi 4 mil millones de dólares en valor de mercado desde la suspensión.

Estos artistas se alzaron contra la suspensión y estos fueron sus motivos.

La carta, publicada el 18 de septiembre en el sitio oficial del sindicato SAG-AFTRA y replicada por medios especializados como Variety incluye fragmentos como: "La supresión de la libertad de expresión y las represalias por alzar la voz sobre asuntos de interés público van en contra de los derechos fundamentales en los que todos confiamos. La decisión de suspender Jimmy Kimmel Live! es un tipo de represión y represalia que pone en peligro las libertades de todos".

uD83DuDEA8NEW: Meryl Streep and 400 artists have signed an ACLU letter defending Jimmy Kimmel: "This is the moment to defend free speech across our nation. We encourage all Americans...to defend and preserve our constitutionally protected rights."



RETWEET if you stand with Meryl Streep! pic.twitter.com/Jj8nJGtiYz — Protect Kamala Harris ? (@DisavowTrump20) September 22, 2025

Entre los firmantes destacan Florence Pugh, Pedro Pascal, Robert De Niro, Mark Ruffalo, Selena Gomez, Meryl Streep, Natalie Portman, Jennifer Aniston, Ben Stiller, Jean Smart, Wanda Sykes, Jamie Lee Curtis, Alison Brie, Rosie O'Donnell, Sophia Bush, Mike Birbiglia, Tom Hanks y Jason Bateman. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Jean Smart escribió: "Lo que Jimmy dijo era LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. Parece que la gente quiere proteger la libertad de expresión solo cuando cumple sus propósitos".

Ben Stiller fue más conciso: "Esto no está bien". Wanda Sykes, quien iba a aparecer en el programa la noche de la suspensión, publicó: "Se acabó con la libertad de expresión en su primer año. Para quienes rezan, ahora es el momento. Te quiero, Jimmy". Otros como Chris Hayes calificaron la decisión como “el ataque más directo a la libertad de expresión por parte de actores estatales que he visto en mi vida". Sophia Bush lamentó: "La Primera Enmienda ya no existe en Estados Unidos. Punto. El fascismo está aquí y es aterrador".

La controversia trascendió el ámbito del espectáculo. El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió en X sobre una estrategia coordinada: "Comprar y controlar plataformas mediáticas. Despedir comentaristas. Cancelar programas. No son coincidencias. Es coordinado. Y es peligroso. El GOP no cree en la libertad de expresión. Te están censurando en tiempo real".

El expresidente Barack Obama también se pronunció, exigiendo la defensa de la libertad de expresión y criticando la decisión de ABC. El senador Cory Booker compartió una imagen de la Primera Enmienda, mientras que la congresista Jasmine Crockett cuestionó la falta de indignación ante otros casos de violencia y discriminación mediática.

According to Disney - they are bringing back the Jimmy Kimmel show.



Now I am going to make sure my spoon gets more ratings than his show.



Game on.



uD83EuDD44 > Jimmy Kimmel pic.twitter.com/RPd3XMU63Y — Steve uD83CuDDFAuD83CuDDF8 (@SteveLovesAmmo) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui