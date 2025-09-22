José Joel revela que desconoce qué es de Sarita Sosa tras la polémica muerte de José José

Ciudad de México.- El cantante mexicano, José Joel, en una reciente entrevista decidió romper el silencio sobre la segunda familia de su padre, el difunto cantante José José. Según el primogénito del intérprete de baladas, desconoce qué es actualmente de su media hermana, Sarita Sosa, y de su madre, Sara Salazar, afirmando que desde la polémica muerte del denominado 'Príncipe de la Canción' no han hablado

Después de que José Joel, Anel Noreña y el resto de su familia señalara a las denominadas 'Las Saras' de envenenar a José José y de haber impedido que se despidieran del cantautor, en un evento en honor al querido intérprete, ha confesado que una vez establecido el tema de la herencia, tanto su madrastra como su media hermana desaparecieron de su radar: "Si supiéramos algo, de verás que tomáramos aire y lo decimos, porque hasta el día de hoy seguimos siendo familia, pero en verdad, o sea, de la señora no sabemos nada, no sabemos si la tiene ahí arrumbada, si ya falleció o la metieron a un hospicio".

Según el hijo del intérprete de Gavilán o Paloma, cree que Sara Salazar no tiene porque reaparecer en México y hablar de su padre, pues no tendría como dar la cara cuando se sabe de todo lo malo que hizo durante la vida de José José, y tras su lamentable muerte: "Pero, ¿qué va a salir a decir?, más allá de acercarse a mi, o a Marysol, cosa que no ha hecho, ¿qué va a salir a decir?, ¿con qué cara va a salir a decir?, si ya sabemos que se quedó con esto, que vendió lo otro, que malbarató lo otro, que mintió de otro".

Ante esto, agregó que al final del día, todo lo malo que hicieron lo pagará con Dios, pues ellos siempre se interesaron en tener el nombre de su padre para poder seguir honrando su memoria a lo largo de los años, si tener problema alguno, como lo hicieron en dicho evento: "A Dios no se le escapa nada, a nosotros, lo que nos interesaba era esto, les repito, poder decir José José a lo grande, a lo alto, seguir defendiendo, entonces a base eso, Dios va a determinar esto".

Finalmente, dejó en claro que él y su hermana, Marysol Sosa, no están peleados y pese a las diferencias, ambos han podido hablar y llegar a acuerdos pacíficos sin connotaciones negativas, y cuando ella le hablé a el y su madre, Anel Noreña, siempre estarán para ella: "Cuando ella diga, ahorita qué pasó esto (conato de infarto de su madre), qué bueno que se acercó, que bueno que estuvo, y fuera de eso, ellos están establecidos que ellos allá y nosotros acá, y cuando ellos digan, de verdad, de mil amores, nosotros aquí estamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui