Laura Zapata, en audiencia, lanza amenaza contra enfermera de su abuela: "Tiene que pagar"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Laura Zapata, hace unos momentos se presentó a audiencia en contra de Jessica de Jesús Martínez. Antes y después de haber entrado a la Fiscalía, se dio un momento para hablar con la prensa, y ante las cámaras lanzó severa amenaza en contra de la enfermera que atendió a su abuela, Eva Mange, en la casa de retiro en la que estaba, asegurado que "tiene que pagar" el mal que le hizo.

La villana de María La Del Barrio decidió enviar a su abuela, con más de 100 años a una casa de retiro para mantenerla aislada ante el Covid-19, pues ella por su trabajo seguía teniendo un alto riesgo de contagio y buscaba protegerla, pero, desgraciadamente, lo que sería un refugio para su abuela, dice que fue el infierno. Según Zapata, cuando volvió a ver en persona a su abuela la encontró en un terrible estado, con llagas de hasta 9 centímetros de profundidad, demandando tanto a la casa de reposo como a la enfermera que estaba a cargo de la señora Mange.

Ahora, a más de tres años de este desagradable descubrimiento, la reconocida actriz de Esmeralda, en la audiencia que estaba programa para este lunes 22 de septiembre, antes de entrar a la Fiscalía, habló con reporteros de TV Azteca y otros medios, en los que dejó en claro que no piensa rendirse hasta que se haga justicia, advirtiendo que va a desquitar todo ese coraje por la negligencia a su abuela con la enfermeda: "La justicia no se realiza con amparos, que fue el que le acaban de negar a esta fulana, ni con poder, que tiene el gran señor Livin. Vengo a desquitar el dolor de mi abuela".

"La justicia no se realiza con amparos": Laura Zapata llega a audiencia contra la enfermera que habría maltratado a su abuela.



Al salir, habló con Venga la Alegría más detalladamente, asegurando que por más que diga que las lesiones fue porque usaba el mismo pañal todo el día porque ella no le daba más, destacó que tenía lesiones en zonas donde no va el pañal, que confirmaría su negligencia al cuidar a doña Eva: "Ella puede decir, digo, en los hombros no se ponen pañal que yo sepa, mi abuela tenía una herida muy grande y profunda en un hombre, ella se tiene que justificar, porque es incapaz de decir la verdad".

Finalmente, señaló que ella tiene pruebas de que sí enviaba pañales y ella no los usaba, por lo que volvió a lanzar la contundente amenaza con que no va a detenerse por nada y va a hacer pagar a la enfermera lo mal que actuó con Eva: "Yo tengo una fotografía que está en manos de este juzgado, que el closet donde ella estaba, de la habitación, sacó 15 o 16 bolsas quién sabe de qué, y en esa foto se ve que el closet estaba lleno de pañales. Qué Dios la bendiga, que Dios la perdone, pobre, pero tiene que pagar".

