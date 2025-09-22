Lista para morir: Conductora de 'Hoy' actualiza su herencia tras conato de infarto cerebral

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Hoy y exmodelo mexicana, Anel Noreña, recientemente ha reaparecido ante las cámaras de TV Azteca, para hablar con respecto al conato de infarto cerebral que sufrió hace caso un mes y que la llevó a temer lo peor. Ahora, ella firma que está lista para morir, y para dejar todas sus bases cubiertas y evitar problemas entre sus seres amados, actualizó su herencia.

Linet Puente, el pasado 5 de septiembre, a través del programa Ventaneando, reveló que iban a entrevistar a Noreña, cuando se enteraron que sufrió un infarto cerebral días antes de ese momento. Por su parte, Rosario Murrieta señaló que fue un conato, o sea, que no fue un infarto como tal, pero sí parecido: "Intentamos comunicarnos con ella y nos dijeron que estaba de vacaciones, pues no, resultó que efectivamente sufrió, pues como digamos, un conato de infarto cerebral, pero por fortuna cuando se sintió mal, cuando empezaba a sentirse mal, iba pasando por un hospital".

Ahora, tras varias semanas de esta información, Anel ha hablado por primera vez de esta situación en entrevista con Venga la Alegría, a los que confesó que pese a que ya se siente bien, está lista para partir, y por ello ha dejado en orden su testamento, con todo actualizado y en orden, para evitar conflictos: "Yo inmediatamente que me dicen ustedes, las qué y las no sé cuanto, yo fui y puse aquí, allá y allá, y todo está resuelto, gracias a Dios no había nada, mami, no había nada, bueno un poquito pero nada".

Anel de la misma manera agregó que actualmente se encuentra sana y todo lo que perdió al sufrir dicho conato de infarto, fue temporal, por lo que ahora puede caminar y mover ambos brazos, aunque tuvo secuelas en la zona del habla, y a veces parece que se le traba la lengua: "Después de todo lo que pasó, a veces se me trastabalea la lengua, pero aquí estoy, caminando, mi brazo y todo lo que en un momento dado se me fue, gracias a Dios estoy muy bien".

La colega de Galilea Montijo, reveló que lo sucedido, fue a causa de unas alteraciones en sus niveles de glucosa, por el azúcar, así que al hacerle análisis, descubrieron que es diabética, y por ende ya tiene el medicamento adecuado y estará en constante revisión para evitar que suceda de nueva cuenta este terrible susto: "Me dieron la medicina, sí soy diabética, lo cual, sí, recobré el conocimiento".

Finalmente, Anel declaró que su hija, Marysol Sosa, con este tema ha tenido un mayor acercamiento y tras el distanciamiento que tenían, ha llegado a su final, y ella fue a llevarla al doctor y ha estado muy al pendiente de su estado de salud: "Marysol no pudo venir, pero estamos juntas que es lo importante. Estuvo al pendiente de mu salud, ella me llevó al doctor, y entre más me duele, ella está más conmigo, y pues por más me duele, por lógica".

¿Hay secuelas? Anel Noreña revela si ya hizo su testamento tras haber sufrido un conato de infarto cerebral.



