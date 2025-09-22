Miss Universo 2025: Jaqueline Bracamontes habla de la controversia y aconseja a Fátima Bosch

Ciudad de México.- Durante un encuentro con medios de comunicación, Jaqueline Bracamontes comparte su experiencia en relación con la coronación de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025, luego de que se generara una controversia por la supuesta falta de apoyo de algunas participantes hacia la nueva reina de belleza. La actriz, que también tiene una historia dentro de este tipo de concursos, relató un instante inesperado que vivió junto a Fátima, cuando ambas quedaron atrapadas en un ascensor durante el evento.

"Ese momento fue un poco raro; de hecho, yo no entendía nada. Nada más veo que solo cuatro vienen y a las demás chicas las veo como atrás de la escena, pero yo las alcanzaba y decía: '¿Por qué no vienen?' Pero ya no entendía nada, ¿verdad? Luego pasa que me quedo encerrada en el elevador con Fátima, precisamente. Así que se estaba cayendo el elevador, se apagó, tuvieron que abrirlo, mal".

Jaqueline Bracamontes REACCIONA a la FALTA de apoyo a Fátima Bosch de sus compañeras en Miss Universe México 2025. ¿Qué opinas de la reacción de otras participantes? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/DZ29herdBO — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 22, 2025

Durante el incidente, Bracamontes aprovechó para conversar con la recién coronada Miss Universo México, quien se mostraba intranquila por la situación: "Ella estaba más nerviosa en el elevador, entonces traté de hacerle plática. Le dije: 'Oye, ¿por qué solo cuatro fueron a abrazarte?' Y dijo: 'La verdad no sé, yo nunca fui grosera con nadie, al contrario, nunca, no sé qué pasó'".

Ambas fueron rescatadas sin mayores complicaciones, aunque el momento dejó una impresión en la actriz: "Sí te da un poquito de miedo, pero sabía que nos iban a llegar a abrir el elevador y literal lo abrieron manual. Medio que brincamos y ya nos rescataron, todos bien".

Fátima Bosch Miss Universo México 2025

Bracamontes también compartió el consejo que le dio a Bosch para enfrentar su nuevo rol como representante de México en el certamen internacional: "No, yo lo que le dije a Fátima: 'Concéntrate en lo que viene, eso que te resbale, eso ya pasó, eso que se te resbale. Tienes una gran responsabilidad para representar a nuestro país en Tailandia, así que concéntrate en prepararte bien para hacer una gran labor en Tailandia'".

La artista mencionó que ella misma vivió una situación similar cuando se coronó en un certamen, enfrentando reacciones adversas del público: "A mí me hizo recordar de cuando yo gané Nuestra Belleza Jalisco en su momento que el teatro al final empezó a gritar: 'fraude, fraude.' ¿Por qué? Porque había tres premios especiales de patrocinadores y los tres patrocinadores me escogieron a mí. Y luego me dieron la corona. Entonces, o sea, el jurado me eligió a mí. Entonces fue como demasiado y las familias de las demás empezaron a gritar eso".

Jaqueline Bracamontes Miss Universo 2001/

En este sentido, agregó: "Sí da un poco de shock porque dices: 'Oye, he estado trabajando durante un mes entregándome al máximo para hacer las cosas bien, para que griten eso.' Pero bueno, no puedes controlar a los demás ni lo que piensan ni lo que sienten en ese momento. Y ya está". Es así como la también protagonista de telenovelas ofreció una mirada empática y honesta sobre los desafíos que enfrentan las reinas de belleza más allá del escenario, destacando que el reconocimiento público no siempre llega acompañado de unanimidad.

Jacqueline Bracamontes: Habló de la polémica de la nueva Miss Universe México , Fátima Bosch que solamente recibió el apoyo de 4 de las 32 participantes al certamen nacional

Edgar Paredes pic.twitter.com/k4Xy7zjFCy — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) September 20, 2025

