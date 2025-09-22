Murió en avionazo: Conductora de TV Azteca falleció y en 'VLA' le rinden sentido homenaje

Ciudad de México.- En vivo de Venga la Alegría, los presentadores han querido tomarse un momento para rendirle un sentido homenaje a una de las más queridas expresentadoras de TV Azteca, después de que se confirmara que murió en avionazo el pasado fin de semana. Dicha conductora se trata de Débora Estrella, la cual perdió la vida el sábado 20 de septiembre al viajar en una avioneta de una escuela de aviación de Nuevo León.

El pasado sábado 20 de septiembre, comenzó a circular por todos los medios de comunicación y redes sociales, que una avioneta se desplomó en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León, ocasionando la muerte de dos personas, una mujer y un hombre, que eran el piloto y la presentadora Débora. Al momento del anuncio, se desconocía que se trataba de ella y fue su exesposo, José Luis García, el encargado de informar del trágico accidente sin saber que hablaba de su ex.

Desgraciadamente, horas después se confirmó que dicha mujer se trataba de Débora, que al momento del accidente laboraba para Multimedios. Hasta ahora, las autoridades competentes han revelado que comenzaron una línea de investigación para determinar qué causó el trágico desplome y dar un cierre a esta noticia que ha conmocionado a millones en México, en especial a poco de la explosión de pipa en Iztapalapa.

Nunca olvidaremos esa sonrisa que caracterizaba a Débora Estrella, una mujer inteligente, irreverente, soñadora, alegre, pero, sobre todo, dispuesta a hacer lo que mejor sabía: informar desde el corazón. 🥍

Su esencia siempre nos acompañará al encender las luces de este estudio.



Su esencia siempre nos acompañará al encender las luces de este estudio. pic.twitter.com/DuFBNqnFVj — @telediario (@telediario) September 21, 2025

Ahora, tras días del trágico hecho en vivo de Venga la Alegría, decidieron rendirle un homenaje, pues en el pasado estuvo varios años laborando para la televisora de Ricardo Salinas Pliego, el reconocido presentador mexicano, Ricardo Casares fue el primero en hablar, asegurando, que aunque Débora ya no era parte de la televisora, fue una mujer reconocida por todos ahí que era echada para adelante, alegre y muy inteligente, por lo que decidieron tomarse un momento para homenajear su vida y lamentar lo sucedido, enviando las condolencias a sus familiares y amigos.

Finalmente, la reconocida presentadora, Flor Rubio, reveló que en la empresa del Ajusco, Estrella debutó al dar el clima en el programa Azteca Noreste, y después fue titular en Hechos AM, por lo que asegura que fue un duro golpe para todos el enterarse de su inesperada muerte, y al aire querían reconocer la gran mujer, periodista y amiga que fue, dejando en claro que lamenta este lamentable final y esperaba que la familia encuentre pronto consuelo.

Con profunda tristeza despedimos a Débora Estrella. Acompañamos con cariño a su familia y seres queridos en este momento tan difícil.



EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/eZfggr2CiW — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui