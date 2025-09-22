¿Niña o niño? Carlos Said y Claudia Martín con tierna FOTO anuncian el género de su bebé

Nueva York, Estados Unidos.- El reconocido galán de melodramas, Carlos Said, junto a su esposa, la también actriz de Televisa mexicana, Claudia Martín, en medio de su viaje por la ciudad de Nueva York, acaban de emplear sus redes sociales para anunciar el género de su bebé, con sus millones de seguidores, usando una tierna foto para además de todos revelar el nombre del fruto de su amor, ¿acaso es niño o niña?

El pasado 2 de agosto, a un mes de su boda, Carlos y Claudia a través de su cuenta de Instagram compartieron unas imágenes impactantes, que estaban en blanco y negro, y en las que ambos aparecen abrazados sin nada de ropa, mostrando el abultado vientre de la reconocida actriz de Fuego Ardiente. Con dichas imágenes, la pareja confirmó que estaban muy cerca de convertirse en padres por primera vez, aunque no revelaron el género del bebé.

Una vez que anunciaron que le darían la bienvenida al primer hijo de ambos, en sus respectivas redes sociales, han compartido en las historias momentos llenos de amor y ternura como pareja que se ama y padres ilusionados con la llegada de este ser, comprando desde ese momento todo para recibirlo, como baberos, chupones y demás. Incluso en una de esas fotos, se dijo que Carlos había revelado por accidente que esperaban un varón, algo que él negó y aseguró que no sabían aún.

Claudia y Carlos anuncian embarazo. Instagram @carlossaidc

Pero ahora, una vez más, la pareja ha tomado sus redes sociales para compartir con su público que ya pasados los cuatro meses de gestación, pueden confirmar que su primogénito es un varón, el cual llevará por nombre uno de los más reconocidos en la historia, Máximo: "Es un placer y un verdadero honor poder compartirles que nuestro primer bebé es niño, y se llamará Máximo", externó Carlos en una publicación.

La pareja agregó un mensaje para su pequeño, en el que afirman que es lo que más aman y desean tenerlo entre sus brazos: "¡Te esperamos con mucho amor mi rey! Tus padres que te aman", externó. Como era de esperarse, miles de sus seguidores y amigos, como Shanik Berman y Ana Martín, han celebrado a lo grande este anuncio, deseándoles toda la felices y que sean una familia unida que siempre se ame y apoye.

Claudia y Carlos tendrán un niño. Instagram @carlossaidc

Fuente: Tribuna del Yaqui