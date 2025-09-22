¿Quién gana HOY la Villa 360 en 'Exatlón México'? Avances duelo contra 'Exatlón Grecia'

Ciudad de México.- A poco de que comience el nuevo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, las páginas de spoilers han compartido su primer adelanto de este lunes 22 de septiembre del 2025, revelando que equipos se supone que gana hoy la Villa 360, en la búsqueda de disfrutar de mejores comodidades y beneficios. Además, también han dado un breve adelanto del duelo contra Exatlón Grecia, ¿México perderá o ganará este primer enfrentamiento?

La noche de este lunes 22 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los atletas restantes van a tener otro evento nunca antes visto, novatos aspirantes a ser un rojo o azul, van a competir para poner el nombre de México en alto, contra atletas ya consagrados del reality de Grecia, lo que al parecer serán unas competencias muy interesantes

Según el canal de YouTube de spoiler, de Proyecto TV, ha compartido que para este evento, todos los aspirantes que aún se mantienen en competencia, van a estar unidos para tratar de llevarse el trofeo, como pasó con el Exatlón CUP 2025, hace un par de semanas. Aunque no se sabe con exactitud que pasará, se especula que en el primer enfrentamiento entre ambos países, sea México el triunfador.

¡Se acerca el Duelo Internacional entre #ExatlónMéxico VS Exatlón Grecia! uD83EuDD29uD83DuDD25 No te lo pierdas esta noche a las 7:30 PM por @AztecaUNO. ¿A qué team le vas? uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDECuD83CuDDF7https://t.co/vXWCqIzxp8 pic.twitter.com/bzAh2HqSVQ — Exatlón México (@ExatlonMx) September 22, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, al parecer serían de aquellos que portan la camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, dejando a los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández, en las barracas, aumentando el trago amargo que ya tenían por la eliminación por lesión de su competidora, Amor Carlín.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado no será revelado hasta que oficialmente se jueguen para saber quienes serán los que disfrutarán de la Villa 360 y las Barracas.

Fuente: Tribuna del Yaqui