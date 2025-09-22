TV Azteca: Redes arden contra Imelda Tuñón tras cantar 'Con otra' de Cazzu en 'VLA'

Ciudad de México.- Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, está siendo tendencia en redes sociales, aunque en esta ocasión no es por un tema relacionado con Maribel Guardia, sino más bien por uno de tipo profesional. Como se sabe, la mujer de 28 años es actriz y cantante. Su proyecto más reciente fue una obra de teatro llamada La Sirenita, producida por Fernando y Antonio Escobar.

El motivo de la controversia surge por su participación en La Academia VLA, donde fue duramente criticada por su interpretación de Con Otra, canción del repertorio de Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu. Al parecer, ni los jueces ni los internautas quedaron satisfechos con el estilo de Imelda, al grado que en realidad los comentarios positivos son apenas una minoría.

Entre los argumentos del jurado estuvo que "se quedó corta", destacando que no se percibió un esfuerzo suficiente en este número, lo que, según ellos, afectó enormemente los resultados: "Esta canción no exige mucho, la afinación estuvo terrible, sobre todo al principio (…) Necesitas tomar clases de canto; tener una figura bonita no basta. La afinación solo se consigue estudiando".

Por su parte, Sylvia Pantoja tampoco se quedó con los brazos cruzados y recalcó que la cantante desafinó en exceso, su voz tembló y su seguridad brilló por su ausencia. En cuanto a la puntuación, obtuvo 2, 3 y 1, lo que automáticamente la dejó nominada y en riesgo de abandonar la competencia, que inició su segunda temporada el pasado viernes 12 de septiembre de 2025.

Como defensa, Imelda Tuñón explicó que todo se debió a que se equivocó con la letra: "Si me equivoqué en la entrada, me equivoqué en la letra. Para mí perder la letra afecta mi afinación porque es un tema de inseguridad muy fuerte". Sin embargo, su explicación no convenció en redes sociales, donde hasta el momento de la elaboración de esta nota le siguen sugiriendo que se dedique a otra actividad, pues aseguran que la música no es lo suyo.

