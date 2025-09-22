(VIDEO) "Hubo una conexión": Fan afirma que Christian Nodal le coqueteó durante concierto

Ciudad de México.- El cantante sonorense Christian Nodal no ha dejado de estar en el centro de la controversia desde su polémico inicio de romance con Ángela Aguilar, pues en este más de 1 año de relación ha sido víctima de todo tipo de acusaciones y más de una infidelidad hacia su esposa. Recientemente, una fan del intérprete de regional mexicano aseguró que este le estuvo coqueteando durante un concierto en Morelia.

Se trata de Lay Marcamsa, una joven seguidora de Christian que se volvió viral tras compartir su experiencia durante el concierto del sonorense el pasado 15 de septiembre. En entrevista frente a las cámaras del programa ¡Siéntese quien pueda!, la fan afirmó que durante la presentación hubo una interacción constante entre ella y el intérprete de Ya no somos ni seremos, lo que la hizo sentir una conexión especial.

De acuerdo con Lay, Nodal la miró en más de 10 ocasiones desde el escenario, dirigiendo su atención directamente hacia el palco donde ella se encontraba. Además, asegura que el cantautor le lanzó besos, le hizo señas y, como gesto final, le regaló uno de sus sombreros. "Fue increíble, yo estaba superemocionada", reveló la guapa rubia.

La chica explicó que al principio pensó que el sonorense estaba interactuando con varias personas a su alrededor, pero fue su madre quien le hizo notar que el saludo parecía dirigido específicamente a ella. "No perdí detalle de nada y fue que empecé a grabar prácticamente todo lo que pude", relató. Lay comentó que ella se dio cuenta que el coqueteo era real porque otras personas del público comenzaron a grabarla y hacerle zoom, lo que reforzó su percepción de que algo especial estaba ocurriendo.

La usuaria @ laymarcamsa expuso a Christian Nodal @_christiannodal durante su reciente concierto en Morelia, en el que habría volteado en múltiples ocasiones para hacer contacto visual presuntamente sólo con ella.



Además presumió que al final del show, el cantante de regional… pic.twitter.com/ywFlOP5Iae — MÉXICO AL MINUTO (@mexico_alminuto) September 21, 2025

Sentí que hubo una conexión entre nosotros dos… Las miraditas, las señas…", expresó.

Aunque no hubo contacto directo ni palabras intercambiadas, la prenda que obtuvo de Nodal fue interpretada por ella como una señal clara de atención. "Al finalizar una de sus canciones literalmente el sombrero cayó en mi cámara y en la cara de mi mamá", detalló. El polémico concierto donde habrían sucedido estos hechos formó parte del festejo del pasado Grito de Independencia en Morelia y hasta el momento, el famoso no ha hecho declaraciones sobre el episodio.

Pese a todas las versiones y comentarios negativos que hay a su alrededor, el nacido en Caborca y la integrante de la dinastía Aguilar continúan disfrutando su amor. El pasado mes de julio, Christian y su esposa celebraron su primer aniversario de bodas, sin importar las críticas y chismes que hay a su alrededor.

Fuente: Tribuna del Yaqui