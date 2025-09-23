Caso B King y Regio Clown: Revelan ÚLTIMO chat y VIDEO antes de sus asesinatos en CDMX

Ciudad de México.- Este pasado 22 de septiembre se encontraron los cadáveres de dos músicos colombianos que habían desaparecido el 16 de septiembre en un gimnasio de Polanco, en la Ciudad de México, y desde entonces no se les volvió a ver con vida. El hallazgo de sus restos, como informamos en TRIBUNA, ocurrió sobre la Carretera Federal México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Lo más impactante del caso es que junto a los cuerpos de Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) y Bayron Sánchez Salazar (B King) se encontraba un narcomensaje que se presume pertenece al temido Cártel de La Familia Michoacana. Además, las recientes publicaciones del periodista mexicano de nota roja Carlos Jiménez a través de X (antes Twitter) han vuelto a encender las alarmas.

¿En qué consisten los mensajes?

Se trata de una conversación de WhatsApp en la que Regio Clown le avisó a su pareja que asistiría a una comida con varias personas, aunque llamó la atención el nombre de una de ellas: el comandante. Asimismo, se mencionó a un hombre al que se referían como Mariano, conocido por un amigo en común llamado Sergio. Los usuarios de la plataforma, al ver el contenido de las capturas publicadas por el comunicador, comenzaron a formular sus propias conjeturas.

Conversación con su pareja

El intercambio de mensajes con su pareja continuó, pero curiosamente Regio Clown le pidió que le enviara su ubicación en tiempo real y que evitara cualquier sitio privado, a lo que respondió: "No confío en nadie", y un tiempo después añadió: "Pero hay que hacer negocios". Según información extraoficial, el mánager de B King, Juan Camilo Gallego, indicó que la última señal del móvil se registró en la zona de Iztapalapa, a aproximadamente 45 minutos del gimnasio Smart Fit.

“BOMBEO, BOMBEO”

El último chat del que se tiene constancia fue con Carolina Londoño, una modelo residente en Miami, a quien alrededor de las 17:00 horas (tiempo CDMX) le escribió que tenía algo importante que contarle. De igual forma, el periodista Carlos Jiménez publicó un video en la red social de Elon Musk: "BOMBEO, BOMBEO. Es el último video de los colombianos Jorge Herrera y Bayron Sánchez en @SmartFitMx Polanco. Subieron a un taxi de aplicación, luego a un Mercedes y se dirigieron rumbo a @Edomex. Allá encontraron sus cuerpos con un narcomensaje. @FiscaliaEdomex y @FiscaliaCDMX indagan", indicó Jiménez.

Fuente: Tribuna del Yaqui