Cazzu demandaría a Christian Nodal por la patria de Inti; lo acusaría de deudor alimentario

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de rap originaria de Argentina, Cazzu, al parecer ya no piensa actuar de forma pacífica con su expareja, el cantante sonorense, Christian Nodal, pues un medio argentino, acaba de asegurar que lo demandaría por la patria potestad absoluta, de su hija en común, la pequeña de dos años, Inti Nodal Cazzuchelli, y que en esta lo habría acusado de deudor alimentario.

Hace varias semanas, la reconocida rapera argentina se presentó en el podcast Se regalan dudas, reveló que no ha podido viajar en sus últimas presentaciones con su hija, debido a que el reconocido intérprete de Adiós Amor, se ha negado a firmarle un permiso para que salga de Argentina, pues de hacerlo sin su permiso podría ir a prisión o en los aeropuertos no le venden los boletos, asegurando que sus abogados siempre le dan el mensaje de que tienen el control de sus vidas.

Ante esto, en el programa argentino llamado Tal Cuál, Sin Filtros, sus presentadoras acaban de asegurar que por desgracia, lo que había sido una separación pacífica sin peleas legales y con acuerdos de buena fe, cambiarían por una demanda por parte de la intérprete de Con Otra, en contra de Nodal: "Ella que en algún momento había decidido no librar esta batalla porque el sistema Judicial es machista, injusto, estaría pensando ya en actuar, judicialmente en Argentina".

De la misma manera, la presentadora aseguró que la denomina 'La Jefa', va a irse con todo en contra del creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, pues además de exigirle que firme los documentos, va a pelear tener la patria potestad completa de la menor, alegando que no paga regularmente la pensión, y que tampoco la ve, pese a sí tener la oportunidad: "No solamente va a exigir que firme el documento, sino que estaría pensando en demostrar que su padre no es presente, que es inconstante, y que hasta sus pagos serían irregulares, por lo cual pediría la patria potestad absoluta".

Cazzu hablando de la batalla legal por su hija pic.twitter.com/wXXYsILdJc — Belü | uD835uDD91uD835uDD86uD835uDD99uD835uDD8EuD835uDD93uD835uDD86uD835uDD8FuD835uDD8A (@whoisbeluu) September 2, 2025

La presentadora que dio este anuncio, afirmó que la intérprete de La Cueva y Ódiame, declaró que ella no entiende cómo es que pasaron a ser una feliz pareja, en la que el intérprete de Cazzualidades amaba profundamente a su hija y no se quería separar de ella, a ni siquiera intentar verla tan seguido como desea: "Nodal, yo no sé qué pasó en el medio, porque no estoy en su cabeza ni en su corazón, pero Nodal amaba profundamente a su hija".

Con un mensaje directo al intérprete de Dime Cómo Quieras, una de la presentadoras le advirtió que si él no era un padre presente, Inti al crecer no lo reconocería como tal, y que tal vez un hombre que ame de verdad a Cazzu y esté presente al momento de crecer, será el que la niña adore y vea como su padre: "Padre no es el que pone su partecita para que nazca, es el que cría, y si tu te pierdes de ser el padre de Inti, créeme que esa chiquita va a tener un padre espectacular que crezca al lado de ella".

Cazzu demandaría a Nodal según medio argentino. Instagram @talcualsinfiltros

Fuente: Tribuna del Yaqui