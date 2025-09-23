De Nickelodeon a vivir en las calles: Actor de 'Manual de Ned' preocupa a fans

California, Estados Unidos.- Una gran parte de quienes crecieron con el popular show televisivo estadounidense El manual de Ned de Nickelodeon se han mostrado consternados por la reciente noticia que circula en todas las redes sociales. Un talentoso joven que desde muy pequeño estuvo envuelto en el mundo de la actuación y del que sus fanáticos habían perdido la pista fue encontrado en situación de calle.

¿Qué es 'Manual de Ned'?

La historia gira en torno a un adolescente de 13 años llamado Ned Bigby, interpretado por Devon Werkheiser. A lo largo de la trama relata sus vivencias como estudiante de secundaria y suele escribir consejos en su "manual" para ayudar a sus compañeros a atravesar esta etapa que para muchos fue la más difícil. Uno de los aspectos más característicos de la serie es que rompe la "cuarta pared" al dirigirse directamente a la audiencia.

¿Qué actor terminó en la calle?

De lo poco que se sabe de Tylor Chase es que nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. En el ámbito profesional llegó a participar en Good Time Max (2007), Todo el mundo odia a Chris (2005) y Manual de supervivencia escolar de Ned (2004). Nadie imaginaría que una creadora de contenido en TikTok, @lethallalli, lo reconocería a sus 36 años vagando por las calles de Riverside, en California.

Su personaje en 'Manual de supervivencia escolar de Ned'

En el video que compartió en su perfil se observa a un Chase demacrado y con un aspecto descuidado. Segundos después dirige algunas palabras a la cámara, aunque resulta notorio que le cuesta hablar: "Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación". Tras la viralización del clip, los usuarios comenzaron una campaña en GoFundMe para recaudar dinero que cubriera sus necesidades básicas.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD ¡Top 3 de la Información en México! uD83DuDDDE?? Descubre las noticias más importantes y relevantes que están marcando la pauta en nuestro país. ¡Te mantenemos al tanto de todo! uD83DuDCCA Presentado por Casa Ley uD83CuDFEA??https://t.co/ZteMiG0C6P#Top3InformaciónMéxico #Noticias #CasaLey #México pic.twitter.com/BrMKw59Rsn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 24, 2025

Lamentablemente, la creadora de contenido, en su última actualización de hace tres días, comentó que no lo había vuelto a ver, aunque dejó claro que hacía todo lo posible porque su objetivo era ayudarlo. Hasta la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la razón por la cual Chase, quien dio vida al curioso y parlanchín Martin Qwerly en El manual de Ned, terminó en esa situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui