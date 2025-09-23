¿Detuvieron al influencer Kano Escalante en Hermosillo, Sonora? Esto es lo que se sabe

Hermosillo, Sonora.- La noche del lunes 22 de septiembre de 2025 comenzaron a difundirse en distintos portales de noticias y redes sociales versiones sobre la presunta detención del creador de contenido Kano Escalante, conocido por su personaje 'Carne Seca'. Presuntamente, la aprehensión habría ocurrido en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora. Aquí te decimos qué es lo que se sabe al momento.

¿Detuvieron al creador de contenido Kano Escalante?

De acuerdo con publicaciones que circularon en Facebook, los hechos habrían ocurrido ayer, lunes 22 de septiembre, en la colonia San Benito, específicamente en el cruce de las calles Nayarit y Mariano Escobedo. En esas versiones se señala que el influencer habría sido sorprendido conduciendo a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, por lo que elementos de la Policía Municipal de Hermosillo procedieron a su captura.

#Tendencias | La diseñadora e influencer, Kitzia Mitre, compartió un video del momento y rápidamente alcanzó 22 millones de vistas en TikTok uD83DuDCF1https://t.co/CNh2u0k2a3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 23, 2025

Asimismo, se declara que, supuestamente, cuando fue interceptado por agentes de Tránsito Municipal, el youtuber mostró una actitud prepotente, lo que derivó en su traslado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Según estas mismas publicaciones, durante la certificación médica se le habrían detectado grados de alcohol en la sangre.

Sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, ni las autoridades municipales ni estatales no han emitido un comunicado oficial que confirme la detención de Kano Escalante, por lo que la información continúa en carácter extraoficial.

La versión del propio Kano Escalante

Al tiempo que circulan estas versiones, Kano Escalante mostró actividad en su cuenta de Instagram (@kano_escalante_2.0, supuestamente su cuenta de respaldo) la misma noche del lunes. En una de sus historias reposteó el contenido de la cuenta @pelonbajavion, en la que se le preguntaba "¿Qué pasó con el Kano?".

Kano Escalante reaparece en redes tras presunta detención. Foto: Instagram

El creador de contenido respondió con un video en el que aparece junto a otra persona ingresando al mar, acompañado de la frase "Aquí andamos echando chapuzón". Además, Escalante agregó un mensaje dirigido a sus seguidores: "Ánimo plebes, buenas noches, los amo", lo que despertó dudas sobre la noticia y el actuar de las autoridades municipales. Hasta el momento, ni la Policía Municipal de Hermosillo ni otra autoridad del estado de Sonora ha emitido una postura al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui