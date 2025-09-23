Drama en Televisa: Emiliano Aguilar abandona entrevista en vivo por pregunta de Pepe Aguilar

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de Emiliano Aguilar está en el centro del escándalo, debido a que acaba de llevar el drama a Televisa, y elevó las tensiones con los medios de comunicación, pues visiblemente molesto, decidió abandonar entrevista en vivo, después de que la reportera que lo estaba cuestionando le hizo una pregunta del pleito con Pepe Aguilar, que tiene meses acaparando titulares.

Emiliano aceptó hablar para el programa ¡Qué Poca!, para hablar de sus nuevos proyectos, pero, no se pudo evitar cuestionarle con respecto a las declaraciones de su presunta examante, Jeanette Sauceda, en el que afirma que sí es deudor alimenticio y que tuvo una relación muy tóxica con la madre de sus hijas, a lo que solo respondió: "No, no, no mam..., no, a ustedes no les voy a decir nada, pero la verdad sí va a salir, pero de ahorita no voy a hablar".

Volviendo al tema de su música, el mayor de los hermanos Aguilar, dijo que por la gente fue que se animó a cantar de rancheras y un corrido, pero que no es algo que él quiera seguir haciendo pues lo suyo es el rap, afirmando que no tiene una voz "tan chida", como el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, o su difunto abuelo, Antonio Aguilar: "No muchos saben que yo he estado cantando, porque no voy a decir que soy acá super cantante, hay que reconocerlo, mi apá canta bien chido, mi abuelo ni si diga, pero me la aventé en el TikTok y a la raza le gustó, y dije 'voy a cantar un corrido, pero yo no soy esos Aguilar'".

Al tocar el tema del padre de Ángela Aguilar, se quiso insistir en tocar temas personales, como esta pelea con su padre y hermanos, momento en el que perdió la paciencia, y aseguró sentirse atacado, ya que él considera que no era necesario hablar de eso en ese momento e insultó a los medios: "Me atacan y yo ataco, así que, ¿porqué me vienen a preguntar cosas que ni al caso?. Entiende, no los estoy escuchando, abran la mente. Qué bueno, para que vean como son de lacras todos los medios".

Finalmente, el intérprete de Con La Frente En Alto, declaró que su molestia es porqué le dijeron que se enfocarían en hablar de sus proyectos, de su trabajo, no de sus polémicas, que ya había dicho que no tocaría en ese momento, calificando de "estú..." la pregunta y abandonó la entrevista casi de inmediato: "O sea, si vamos a hablar de mi proyecto, vamos a hablar de mi proyecto, no sé porqué me vienes a preguntar estupideces, la neta".

Haz click aquí para ver el video completo.

Emiliano estalla contra la prensa. Instagram @televisa_espectaculos

Fuente: Tribuna del Yaqui