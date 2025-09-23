Errol Musk, padre de Elon Musk, acusado de abuso infantil; sus hijos serían las víctimas

Nueva York, Estados Unidos.- El señor Errol Musk, padre del magnate tecnológico Elon Musk, enfrenta serias acusaciones de abuso sexual contra cinco de sus hijos e hijastros, con víctimas que incluyen a una menor de tan solo 4 años, según una investigación exhaustiva publicada por The New York Times. Basada en registros policiales, documentos judiciales, correspondencia personal y entrevistas con familiares, la investigación detalla un supuesto patrón de abuso que abarca desde 1993 hasta 2023, con incidentes reportados en Sudáfrica y California. Errol, de 79 años, ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas de "falsas y un sinsentido extremo".

Las denuncias contra Errol Musk comenzaron en 1993 en Pretoria, Sudáfrica, cuando una hijastra de 4 años, hija de su entonces esposa Heide-Mari Bezuidenhout, lo acusó de tocarla de manera inapropiada. La policía sudafricana investigó, pero los cargos fueron retirados tras un acuerdo de divorcio que otorgó a Bezuidenhout una casa, un automóvil y una pensión mensual. En 2002, en Malibu, California, otra hijastra de 14 años denunció que Musk olía su ropa interior sucia.

La policía de Los Ángeles presentó una queja ante los servicios de protección infantil, y se emitió una orden de restricción contra Musk. Sin embargo, el caso se archivó en 2009 debido a la inactividad en un proceso de divorcio relacionado. En 2009, la misma exhijastra, entonces de 21 años, denunció ante el Tribunal de Magistrados de Stellenbosch, Sudáfrica, que Musk la besó y metió la lengua en su boca. El tribunal emitió una orden de protección temporal. Además, familiares han acusado a Musk de abusar de dos de sus hijas biológicas con Bezuidenhout y de un hijastro, aunque no se especifican fechas para estos incidentes.

El caso más reciente ocurrió en 2023, cuando un hijo de 5 años, nacido de la relación de Musk con una exhijastra, denunció que su padre le tocó las nalgas. En Sudáfrica, la policía abrió una investigación tras la intervención de familiares y un trabajador social, pero los fiscales cerraron el caso por falta de evidencia suficiente. Las víctimas señaladas incluyen a varias hijastras, dos hijas biológicas de Musk con Bezuidenhout, un hijastro y un hijo pequeño.

Una de las ex hijastras, quien en sus 20 años tuvo dos hijos con Musk (nacidos en 2017 y 2019), ha enfrentado problemas de adicción a las drogas. Bezuidenhout, madre de esta exhijastra y exesposa de Musk, ha lidiado con problemas de salud mental. No se han identificado antecedentes penales de Musk previos a 1993, pero la investigación describe un "patrón repetido" de acusaciones, exacerbado por disputas familiares y la dependencia financiera de Musk de sus hijos mayores.

Errol Graham Musk, nacido en 1946 en Pretoria, es un ingeniero sudafricano que amasó una fortuna en los años 70 y 80, aunque en años recientes ha dependido económicamente de sus hijos, incluido Elon. Ha estado casado al menos tres veces y tiene al menos siete hijos biológicos:

Con Maye Haldeman (1970-1979): Elon (1971), Kimbal (1972, chef y empresario) y Tosca (1974, cineasta).

(1970-1979): Elon (1971), Kimbal (1972, chef y empresario) y Tosca (1974, cineasta). Con Sue Wilson : Un breve matrimonio sin hijos conocidos.

: Un breve matrimonio sin hijos conocidos. Con Heide-Mari Bezuidenhout (circa 1992, con dos divorcios): Dos hijas biológicas (nacidas en 1993 y 2001). Bezuidenhout aportó tres hijastros de un matrimonio previo. Además, Musk tuvo dos hijos con una exhijastra en sus 20 años, lo que eleva su descendencia biológica a siete. La relación de Musk con esta exhijastra, 41 años menor que él, ha generado controversia pública y críticas generalizadas.

La relación entre Errol y su hijo mayor, Elon, es profundamente fracturada. En 2017, Elon describió a su padre en Rolling Stone como responsable de "casi cada cosa malvada que se pueda imaginar". En su biografía de 2023, narró un episodio de su infancia en el que Errol lo humilló públicamente tras una pelea y lo acusó de ser "demasiado atento" con una hijastra.

A pesar de su distanciamiento, Elon ha proporcionado apoyo financiero a la familia extendida: paga 30.000 rands mensuales (unos 1.700 dólares) a una exhermanastra desde 2023, financió un automóvil y la educación privada de sus medias hermanas, y reparó la casa de su madrastra. También exploró opciones legales para alejar a sus medias hermanas de Errol en California.

Familiares han buscado repetidamente la intervención de Elon: en 2007, Bezuidenhout le escribió sobre su "situación muy mala"; en 2010, un pariente envió una carta de cinco páginas pidiendo ayuda; y en 2011, otra familiar alertó sobre las denuncias. Elon condicionó su apoyo a que Errol "no se comportara mal", pero afirmó que "aun así lo hizo".

Errol Musk ha rechazado las acusaciones, afirmando que son motivadas por familiares que buscan dinero de Elon. Ni Elon Musk ni sus representantes han emitido comentarios públicos sobre la investigación reciente. Las autoridades sudafricanas y californianas mantienen registros sellados o incompletos, lo que limita los detalles disponibles.

Esta investigación, publicada inicialmente por TMZ y ampliada por The New York Times, expone una saga familiar marcada por trauma y divisiones, en contraste con el éxito global de Elon Musk. Mientras las denuncias persisten, las víctimas y sus defensores continúan buscando justicia en un caso que pone en cuestión el legado de una de las familias más influyentes del mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui