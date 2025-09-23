Eugenio Derbez y José Eduardo se burlan del viaje de 'Andy' López Beltrán a Tokio (VIDEO)

Ciudad de México.- Las críticas han caído sobre el hijo del expresidente de México, 'Andy' López Beltrán, por supuestas vacaciones lujosas en Japón. Según información de Aristegui Noticias, el hombre de 39 años gastó durante su estadía en el hotel The Okura, en Tokio, cerca de 177 mil pesos mexicanos en conceptos de hospedaje, cenas, spa y lavandería durante 14 días.

Por lo tanto, a pesar de que han pasado varias semanas, el Secretario de Organización de Morena sigue en el ojo del huracán. Entre las personas que se pronunciaron en su contra se encuentran Ricardo Salinas Pliego, reconocido empresario actualmente considerado uno de los hombres más ricos de México, así como también el polémico influencer José Manuel Chumel Torres Morales.

Aparentemente, ahora es el turno del comediante Eugenio Derbez, quien durante el sexenio de López Obrador enfrentó críticas porque una parte de la población desaprobaba que un artista realizara tantas observaciones políticas. En aquel entonces, el actor cuestionó con dureza la tala de árboles que se tuvo que llevar a cabo para la construcción del Tren Maya, mismo que hasta la fecha sigue en funcionamiento.

Eugenio Derbez estrenará la nueva temporada de 'De viaje con los Derbez: Japón'

El exintegrante de Televisa prepara la próxima temporada de De Viaje con los Derbez: Japón, lista para estrenarse el 26 de septiembre de 2025 en Prime Video. La serie, que por supuesto incluirá a Eugenio, Alessandra Rosaldo, Vadhir, José Eduardo, Aislinn y Aitana Derbez, se ha difundido en diversas redes sociales para que el público pueda enterarse y verla en la plataforma de streaming.

Los Derbez se burlan de Andy López Beltrán parodiando el viaje a Japón. pic.twitter.com/Z1xDU3i3KM — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 22, 2025

Polémica

El verdadero problema surgió cuando el creador de La familia P. Luche compartió en su perfil de Instagram una broma en la que él y José Eduardo hacían alusión al caso de López Beltrán. El video muestra una conversación telefónica ficticia: "Oye hijo… me están cobrando de tu cuenta, o sea, de tu cuarto, una cena de 374 mil yenes, que son como 47 mil y pico de pesos. Ha de ser un error, ¿verdad?". El primogénito de Victoria Ruffo respondió que era cierto y que "ha tenido extenuantes jornadas de trabajo".

Fuente: Tribuna del Yaqui