Exatlón México: ¿Quién gana hoy la Supervivencia? Resumen de este martes 23 de septiembre

Ciudad de México.- A pocos minutos de que comience el nuevo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, se ha podido dar un vistazo de lo que podría pasar la noche de este martes 23 de septiembre del 2025, pues según algunos spoilers filtrados este sería el supuesto equipo que ganaría hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, quién sería el próximo eliminado.

La noche de este martes 23 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, debido a que la atleta Paola Peña, va a sufrir un fuerte accidente que le generará una lesión en el pie, que pone en alarma el hecho de que podría salir a causa de esta lesión. Sin embargo, según spoilers de los siguientes participantes de la nueva emisión de Exatlón México, no pasó del susto.

De la misma manera, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, declaró que ahora sí será una serie de Supervivencia, y no solo una, como en el pasado. Con respecto a qué pasaría, destaca que se desconoce quién ganará la primera competencia, pero si se van por estadísticas, serían los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, perderían, por lo que serían los de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández, los que ganen.

¿Quién será el aspirante que abandone esta noche la competencia? La presión sigue aumentando dentro de #ExatlónDraft 'El Ascenso'. uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDC40 #ExatlónMéxico https://t.co/LQYpOtia76 — Exatlón México (@ExatlonMx) September 23, 2025

En cuanto al tema del eliminado, el canal de YouTube asegura que es muy probable que este martes 23 de septiembre no se vea un Duelo de Eliminación, porqué solo se enfocarían en realizar esta serie, y que es probable que no sea hasta el próximo miércoles 24 de septiembre que salga uno de los hombres, y que el jueves 25 y viernes 26 sean de duelos de Supervisión, y el próximo domingo 28 de septiembre salga una de las mujeres, y al fin se conocerían a los 12 atletas del Draft que entre al Exatlón México.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, y solamente es una simple especulación basada en ciertos avances, por lo que no se sabrá la verdad hasta la emisión de esta noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui