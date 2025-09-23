Hermana de Pepe Aguilar lanza cruel comentario a Emiliano Aguilar: "Tu mamá no te aguantaba"

Ciudad de México.- La excantante Marcela Rubiales, media hermana de Pepe Aguilar, recientemente ha decidido defenderse y volvió a arremeter en contra de su polémico sobrino, el cantante de rap, Emiliano Aguilar, asegurando que estaba muy confundido con lo que en verdad pasó en su vida, lanzando un cruel comentario, en el que le afirmó que Carmen Treviño, su madre, "no lo aguantaba" y se deshizo de él.

Después de que Leonardo Aguilar y Emiliano volvieran a verse en una polémica juntos, después de que el hijo mayor de Pepe con Aneliz Álvarez, en un concierto hablara de su hermano mayor, y fuera tomado como burla y este se defendiera, Marcela se metió, y defendió al menor de sus sobrinos. Esto ocasionó que el rapero se lanzara en su contra y en un video la tachara de ser una "pinc... tía metiche" y hasta la llamó "momia".

Ahora, la hija de Flor Silvestre al lado de Paco Malgesto, en una entrevista con TV Notas salió en su propia defensa, asegurando que el joven quedó mal por las drogas y solamente está creyendo en mentiras de su madre, consumiéndose por el resentimiento, en vez de hacer memoria: "Las drogas no son buenas. Está lleno de resentimiento. Eso que dice de que su padre nunca estuvo con él es una mentira, y me consta. Pepe lo único que ha hecho es ayudarlo en todos los problemas que ha tenido. Así creció creyendo sus mentiras y no dice ninguna verdad completa".

Según Marcela, Carmen llegó un momento en el que no pudo con lo que era Emiliano y se lo mandó al intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti para que lo corrigiera, asegurando que ella estuvo presente, en sus visitas a su madre en Zacatecas, destacando que estuvo mucho tiempo con Pepe, por lo que este dijo que debía aprender a trabajar como parte de su "educación y corrección", y que para enderezarlo lo mandó a Holiday Inn, como parte de esto: "Es cuando él habla de que ellos iban a los hoteles de lujo y a él lo mandaban con los trabajadores al Holiday Inn. Imagínate, ¿qué castigo? Era porque estaba trabajando, no de vacaciones".

Marcela arremete contra Emiliano. Instagram @marcelarubiales

Ante esto, reveló que cuando el intérprete de Con La Frente En Alto fe arrestado por tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a cuatro personas en la cajuela de su carro y estuvo en la cárcel un mes, fue Pepe el que lo sacó de ahí, pagando por todo el problema: "Lo agarraron y ahorita estaría preso si no hubiera sido por mi hermano, que pagó todo el problema que tuvo con los chinos. ¿Eso se le olvida? ¿Eso es ser un padre ausente? Pues no".

Me duele mucho todo lo que dice de sus hermanos. Y llamarle cobarde a su papá ¿qué es eso? También habla mal de su hermana (Ángela). Si no se debe hablar mal de una mujer, ¿cómo puedes hacerlo de tu propia hermana? Y todo lo que le dijo a Leonardo, cuando no le han hecho nada", agregó.

Con respecto a todo el hate que ha recibido a causa del creador de Ese Vato, mencionó que no fe abandonada por Flor, que no la conocen y que no entiende como pueden apoyar a Emiliano, que se hizo famoso solo por este pleito: "A él le ha funcionado. De tener 20 seguidores ha pasado a tener 1 millón y ¿cómo? ¿Por su talento y hermosas canciones?". Finalmente, asegura que no tiene miedo a sus amenazas de sacarle 'trapitos sucios a sol': "Que me los saque. A estas alturas ya estoy curtida. Claro que he cometido errores. Lo que me dicen de que andaba con ‘Don Neto’ no es cierto".

Emiliano arremete contra Marcela. Instagram @emiliano_aguilar.t

Fuente: Tribuna del Yaqui