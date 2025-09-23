Horóscopos de Nana Calistar para HOY miércoles 24 de septiembre: Predicciones para signo zodiacal

Ciudad de México.- Este miércoles 24 de septiembre, las predicciones de la vidente Nana Calistar revelan lo que el destino tiene preparado para ti en el amor, el dinero y el trabajo. En TRIBUNA te compartimos los horóscopos de hoy para que descubras antes que nadie las señales que marcarán tu camino y aproveches cada oportunidad que se presente.

Aries

Tus energías estarán algo dispersas y podrías sentirte con poca paciencia. Cuida tus palabras, porque alguien podría malinterpretarlas. En el amor, alguien del pasado ronda tu mente, pero no confundas nostalgia con necesidad.

Tauro

Una noticia inesperada te hará replantearte tus planes. La estabilidad económica llega poco a poco, pero debes aprender a ahorrar más. En el amor, tu pareja necesita más atención; si estás soltero, alguien te observa en silencio.

Géminis

Mañana tendrás que tomar una decisión importante que cambiará el rumbo de tu semana. En lo laboral vienen retos que pondrán a prueba tu ingenio. En el amor, no te cierres a nuevas posibilidades, incluso si parecen complicadas.

Cáncer

Tu intuición estará más fuerte que nunca; úsala para detectar quién merece quedarse en tu vida. Un dinero pendiente puede llegar. En el amor, evita los celos sin razón; podrían desgastar tu relación.

Leo

Los reflectores estarán sobre ti, así que aprovecha para brillar y demostrar lo que vales. Una oportunidad laboral se asoma. En el amor, alguien quiere hablar contigo y aclarar un malentendido. Escucha antes de juzgar.

Virgo

La organización será tu mejor aliada mañana; evita dejar las cosas para después. Un gasto inesperado puede desajustarte. En el amor, es momento de hablar claro; ya no te quedes con lo que sientes.

Libra

Tu equilibrio emocional se verá retado, pero lograrás salir adelante con calma. Habrá acercamientos familiares que traerán paz. En el amor, alguien sincero podría entrar en tu vida, pero debes estar dispuesto a soltar viejas heridas.

Escorpión

Los cambios que estabas esperando empiezan a mostrarse, aunque no de la forma que pensabas. Cuida tu carácter en el trabajo. En el amor, alguien busca una segunda oportunidad contigo; depende de ti decidir.

Sagitario

Mañana te sentirás con mucha energía para comenzar proyectos. Un viaje o salida podría llenarte de nuevas ideas. En el amor, si tienes pareja, la pasión se enciende; si estás soltero, un nuevo romance comienza a insinuarse.

Capricornio

El esfuerzo que has hecho empieza a dar frutos, aunque lentamente. No pierdas la paciencia. En el amor, es momento de fortalecer la comunicación; de lo contrario, los malos entendidos crecerán.

Acuario

La creatividad será tu mejor herramienta mañana; úsala para resolver problemas. Alguien cercano te pedirá un consejo. En el amor, una sorpresa romántica podría llegar; no la desestimes.

Piscis

Mañana estarás más sensible de lo normal, y eso puede hacerte vulnerable a comentarios ajenos. No tomes todo tan personal. En el amor, alguien te demuestra interés sincero, pero debes creer más en ti mismo.

