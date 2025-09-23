José Emilio Fernández responde a Antero Ugalde por llamarlo "malagradecido" con Ana Bárbara

Ciudad de México.- Luego de que don Antero Ugalde, conocido por ser el padre de Ana Bárbara, en una entrevista no se tentara el corazón y calificara a José Emilio Fernández Levy como "un muchachito malagradecido y malnacido" durante una entrevista para Venga la Alegría, el joven decidió responder contundentemente a través de una breve, pero muy firme declaración sobre esta situación polémica.

El hijo de la fallecida actriz Mariana Levy, reaccionó con mesura ante los señalamientos del señor Ugalde, asegurando que le tiene respeto y un cariño, pese haberlo visto dos veces: "Ya no tengo nada que decir. Yo al señor Antero no lo conozco, le tengo muchísimo respeto, pero creo que he hablado una o dos veces con él. El respeto lo tengo y el cariño lo tengo porque pues es abuelo de mis hermanos, ¿no? Pero no, no tengo nada que decir".

El vínculo entre Emilio y la intérprete de Me Haces Falta ha sido tema de conversación en diversas ocasiones, especialmente tras el distanciamiento que se ha dado entre ellos. Sin embargo, el joven dejó claro que sus sentimientos hacia la cantante siguen intactos: "Es que yo se lo digo a los medios y se lo digo al público como por 30 veces, y se lo reitero, yo con Ana Bárbara, con Altagracia Ugalde Mota. Yo no tengo ningún problema, más que agradecimiento, más que amor, más que cariño, más que respeto, más que admiración".

"Muchachito malagradecido": Antero Ugalde reprueba los rumores de que José Emilio Fernández haya vendido información de Ana Bárbara.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/enfM6Q11iu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 22, 2025

José Emilio reconoció el papel que la 'Reina Grupera' tuvo en su vida, al asumir el rol materno tras el fallecimiento de Mariana Levy: "Yo a ella la valoro muchísimo, yo la sigo creyendo como si fuera mi mamá". No obstante, también señaló que hay alguien que, según él, ha causado daño a sus seres queridos: "Nada más que hay un factor que todo el público olvida que es una persona que le está haciendo mucho daño a toda mi familia. A Ana Bárbara le está haciendo muy mal. A mis hermanos le está haciendo muy mal. Yo no voy a estar ahí para que esa persona me haga mal a mí".

En otro tema, Fernández Levy compartió cómo se encuentra de salud tras una lesión que sufrió semanas atrás: "Estamos bien, ya nada más falta la operación. Va a ser rápida y va a ser una recuperación rápida oportunamente". Finalmente, explicó que ha postergado la intervención quirúrgica por una poderosa razón: "Yo he pospuesto mi operación de la rodilla porque pues no tengo quién vaya a cuidarme, porque no voy a poder ni siquiera pararme al baño, ¿sabes? Entonces, pues sí es difícil, pero pues esta vida, estas experiencias me han enseñado a mí a amar mi soledad, y a disfrutarla, y a motivarme yo solito".

A partir del minuto 20 con 27 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui