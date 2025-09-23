'La Casa de los Famosos México': Así se reveló al primer finalista que nadie esperaba

Ciudad de México.- La noche de este pasado lunes 22 de septiembre de 2025 se definió al primer finalista del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025. Para anunciar al habitante que en automático estaría en la fila de los últimos integrantes, ingresó a la casa Galilea Montijo, presentadora de televisión mexicana que ha estado al frente del proyecto desde su primera temporada.

Momentos de tensión

Para comenzar, Galilea explicó a los concursantes cuál sería el proceso del ticket dorado que todos deseaban conseguir, pero que solo uno logró tener en sus manos. Las celebridades podían pasar a la segunda etapa siempre y cuando encontraran los seis catálogos en los cofres; quien no lo hiciera sería eliminado. El proceso continuó hasta que únicamente quedaron dos personas, y finalmente Mar Contreras fue la afortunada.

El orden de participación fue: Aarón Mercury, seguido del presentador Shiky; después Aldo de Nigris, quien se quedó sin la posibilidad de obtener su pase inmediato; y en cuarto lugar el influencer de 25 años, Abelito. La impaciencia en redes sociales también se hizo presente, pues los fandoms estaban más que ansiosos por conocer el resultado. Lamentablemente, para los seguidores de Dalilah Polanco y Alexis Ayala, ellos tampoco tuvieron buena suerte.

Mar Contreras

Mar celebró a lo grande y su team Noche la felicitó con un enorme abrazo, mientras que en X (antes Twitter) algunos externaban su felicidad. En contraparte, los que apoyan a Día no tuvieron más opción que aceptar la derrota en esta ocasión. "Estoy temblando… Les dije que cuando llegara, iba a llegar con todo, se los dije", recalcó Galilea al mismo tiempo que le daba la enhorabuena a la actriz mexicana.

Es importante tener en cuenta que el programa de Televisa ya está en su recta final, porque el domingo 5 de octubre todos sabremos de una vez por todas quién será el ganador de La Casa de los Famosos México 2025. Los que todavía permanecen en la competencia son Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Shiky Clement y Abelito. De los quince que ingresaron, seis siguen compitiendo por el millonario premio.

