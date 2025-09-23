Le ofrecían millones de pesos: Itatí Cantoral rechazaría a TV Azteca ¿para irse a Televisa?

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Itatí Cantoral, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que se ha dicho que la celebridad habría rechazado jugosa oferta de TV Azteca para trabajar en su nuevo reality show, La Granja VIP, del cual de haber aceptado ganaría millones de pesos. Al parecer, el motivo detrás era muy poderoso y más valioso, ¿acaso fue para irse a Televisa?

Desde que se confirmó que en el Ajusco se estrenaría un nuevo reality show, parecido al de La Casa de los Famosos México, pero en una granja, se dijo que Cantoral sería una de las presentadoras oficiales, sin embargo, hace un par de días se confirmó que no va a estar ni como participante. Ahora, en TV Notas revelaron el inesperado motivo por el que rechazaría no una, sino dos veces una muy jugosa oferta laboral.

Según una fuente de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, los ejecutivos le ofrecieron 500 mil pesos por semana, para que fuera conductora, por lo que al final del proyecto se llevaría a su hogar más de tres millones de pesos, sin embargo, ella lo rechazó. En este punto, la fuente informó que hasta el mes de diciembre de este 2025, a Cantoral le pagan una mensualidad, ya sea que tenga proyecto o no, pero, que pese a ello, no la pueden obligar a trabajar en proyectos y cada que esté en uno, se le pagará por este, a parte de la mensualidad: "Ella es sinónimo de rating y más si se le iba a ver en una faceta en que nunca la hemos visto".

El informante, agregó que al haber rechazado ser conductora, le propusieron que al igual que Alberto del Río y Jawy Méndez, fuera participante, y aunque al inicio dijo no, con la oferta que le hicieron comenzó a dudar en aceptar, pensando que sería una buena oportunidad para conectar con el público: "Aunque para nada le latía la idea de un encierro, igual y era la oportunidad de que el público la conociera de otra forma. Y es que ella es súper divertida, muy directa, bastante espontánea y amable".

Itatí en reality y novela de TV Azteca. Internet

De la misma manera, aseguró que como ya había un sí de parte de Cantoral, Pati Chapoy decidió confirmarla como miembro del elenco en Ventaneando, al igual que a la actriz Ana Brenda Contreras, quién al final, se negó para irse a Televisa: "Aseguró que las 2 ya estaban contratadas, pero ya no. La segunda se fue al proyecto de ¿Quién es la máscara?, en el panel de investigadores, en lugar de Martha Higareda, que se encuentra embarazada. Por su parte, Itatí dijo que mejor no". ¿Acaso Itatí también decidió irse a la casa televisora que le dio la fama?

Según la fuente, la querida villana de María la del Barrio, declaró que lo que se sabe que influyó en ella no fue otro proyecto, sino que no se veía encerrada tanto tiempo, y menos dejar sola a su hija menor, María Itatí, ya que está en la adolescencia y son inseparables, lo que supera el dinero: "A esto se le sumaron otros inconvenientes, y es que se alargó la obra que protagoniza, Juicio a una zorra, hasta el 30 de octubre":

Se le propuso reprogramar las funciones de octubre para cuando ella saliera del reality, pero Itatí ya tenía claro que no, y por eso hasta aceptó otra propuesta de volver a montar la obra Testosterona (que ya había protagonizado en 2019) y que tendrá funciones desde finales de septiembre hasta finales de noviembre. Entonces, ya está completamente descartado por sus compromisos de trabajo", finalizó la fuente.

Itatí en novela de Televisa. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui