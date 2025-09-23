Mar Contreras gana pase a la final de 'LCDLF México' y más noticias en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Quédate a ver y leer toda la información acerca de tus artistas y entretenimiento favorito a través del Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo podrás encontrar las noticias más relevantes del medio artístico, desde anuncios importantes hasta actualizaciones sobre realitys. En la edición de hoy martes 23 de septiembre, conoce los detalles sobre el pase de Mar Contreras a la gran final de La Casa de los Famosos México.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Angelina Jolie no reconoce a su país

La actriz Angelina Jolie se pronunció acerca de la postura política de Estados Unidos en estos momentos y señaló que, a pesar de amar a su país, actualmente no se siente identificada como americana.

Charlie Sheen revela que un cártel mexicano le negó droga

El actor estadounidense Charlie Sheen, recordado por protagonizar la serie Two and Half Men, aseguró que fue vetado por un cártel mexicano debido a la gran cantidad de pedidos que les hacía, pues llegaron a creer que era un posible competidor: "Nunca habían visto a alguien consumir tanto, ¿sabes? Así que los únicos a quienes les entregaban ese peso eran traficantes, y creían que yo estaba traficando por cuenta propia", reveló recientemente.

Mar Contreras gana su pase a la final de 'La Casa de los Famosos México'

La famosa actriz sinaloense, Mar Contreras, obtuvo su pase directo a la gran final de La Casa de los Famosos México ayer lunes. La también cantante participó, junto a sus compañeros, en una dinámica conducida por Galilea Montijo y se quedó con el ticket dorado, que le aseguró su estancia en el último programa.

Fuente: Tribuna del Yaqui