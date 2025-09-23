Marcela Reyes: Expareja de B-King es acusada de su asesinato; el cantante la denunció

Ciudad de México.- La reconocida DJ, Marcela Reyes, actualmente se encuentra en medio de uno de los momentos más delicados de su vida, debido a que acaba de ser acusada del asesinato de su expareja, el cantante colombiano conocido como B-King, y por ende de su colega, el también DJ conocido como Regio Clown. Hace apenas unas semanas, a través de su cuenta de TikTok, el intérprete la denunció por temor a su vida.

El mundo del espectáculo se estremeció el pasado 17 de septiembre, cuando los artistas de origen colombiano, Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, nombre real de Regio Clown, desaparecieron en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Tristemente, su búsqueda terminó en tragedia, pues ambos fueron encontrados sin vida el pasado lunes 22 de septiembre, aparentemente ejecutados. Hasta el momento no hay sospechosos oficiales.

Aunque las autoridades no han dado informes sobre tener algún sospechoso, en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, e incluso Instagram, se ha estado señalando a Marcela como la responsable de esta situación, ya que el pasado 5 de septiembre, B-King, a través de sus redes sociales, compartió un video en el que la hace responsable de todo lo malo que pueda pasarle a él o a su familia.

La DJ que se autodenominó como 'La Reina de la Guaracha', y Byron tuvieron una relación amorosa por un par de años, además de que tuvieron varias colaboraciones artísticas, sin embargo, lo que parecía ser una pareja feliz y dos colegas creando música, inesperadamente anunciaron su separación. Aunque ellos no dieron los motivos, se dijo que fue a causa de una infidelidad, más no se sabe decir si por parte de ella o de él.

Tristemente, el tema escaló a niveles violentos, debido a que B-King comenzó a afirmar que estaba siendo víctima de acoso y de amenazas por parte de Marcela y de su círculo cercano, por lo que en su cuenta de TikTok alzó la voz y la hizo responsable de todo lo que le para a el o a su familia: "Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la vida de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mi o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de Marcela Reyes".

