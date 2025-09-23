¿Murió Adela Noriega? Tras 17 años retirada de Televisa, filtran secreto de la actriz de 'Amor Real'

Ciudad de México.- Desde hace casi dos décadas, el nombre de Adela Noriega ha estado rodeado de misterio debido a que la actriz decidió abandonar repentinamente la pantalla chica, pese a que era considerada una de las estrellas más cotizadas de Televisa. A 17 años de su última telenovela en el canal, la famosa mexicana se ha enfrentado a todo tipo de especulaciones, incluso el pasado mes de junio se reportó su muerte.

Recientemente, una compañera de la protagonista de novelas habló sobre su desaparición del medio artístico y compartió un fuerte secreto sobre Adela. Se trata de Adriana Nieto, quien en una entrevista con Univision Famosos, recordó cómo fue trabajar con Noriega en el exitoso melodrama El privilegio de amar (1998), donde también participaron René Strickler, Helena Rojo y Andrés García.

La mexicana de 47 años reveló que Adela siempre fue una persona distante: "Hablaba poco, siempre estaba con su asistente... Tal vez con Helena Rojo o Andrés García hablaba más… pero era muy educada", explicó. Nieto también recordó algunos de los hábitos más característicos de la protagonista de telenovelas. Según contó, Adela solía llamar a todos "flaquita" y saludaba con un simple "hola".

También señaló que Noriega era una persona solitaria: "Terminaba de grabar y se iba a su camerino". Y entre las últimas revelaciones que hizo, Adriana afirmó que su compañera siempre retrasaba las grabaciones debido a que acudía tarde a sus llamados: "Eso sí, siempre llegaba tarde, a veces dos horas, y todos parados esperando. No daba explicaciones, no pedía perdón".

Esto contrasta mucho con declaraciones de otros famosos, que han asegurado que Adela era sumamente disciplinada y respetuosa con los tiempos de grabación. Finalmente, Adriana abordó el tema sobre la desaparición de la estrella de melodramas como Amor Real: "Que, si dónde vive, en dónde anda… cero, nadie sabía nada... En las telenovelas uno termina platicando y te enteras de todo, pero de ella nada", recalcó.

Adriana Nieto trabajó con Adela Noriega en El Privilegio de Amar

Adela Noriega inició su carrera como modelo en los años 80 y rápidamente conquistó la pantalla con su belleza y talento. Fue protagonista de melodramas exitosos de Televisa, como Quinceañera (1987), Dulce desafío (1988), María Isabel (1997) y Amor real (2003), proyecto que marcó su última aparición en la pantalla chica. Desde entonces, la artista se alejó de la vida pública y apenas se han tenido noticias suyas en contadas ocasiones.

Su vida personal siempre estuvo rodeada de rumores, desde supuestos romances con políticos hasta teorías sobre su retiro. Sin embargo, nada de esto fue confirmado y el silencio de Noriega solo alimentó la leyenda en torno a su figura. De hecho, en junio pasado se llegó a reportar su muerte vía redes sociales, sin embargo, ninguna persona cercana a la famosa confirmó la noticia.

Fuente: Tribuna del Yaqui