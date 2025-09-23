Murió en avionazo: Tras deceso de actor de Televisa, filtran secreto que se llevó a la tumba

Ciudad de México.- Tras casi 70 años de haber muerto en avionazo, supuestas personas cercanas a uno de los actores de Televisa más reconocidos y queridos del mundo, acaban de filtrar impactante secreto, que por temor al que dirán y cómo lo verían, decidió llevárselo a la tumba. Esta celebridad tan famosa se trata de la leyenda del cine de oro mexicano y cantante, Pedro Infante, que perdió la vida a los 39 años de edad.

Desgraciadamente, cuando estaba en la cima de su éxito en la industria musical y de la actuación, Infante falleció de manera repentina a sus 39 años de edad, el 15 de abril de 1957, cuando sufrió un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Según los informes, el actor de Escuela de Vagabundos, tenía pocos minutos de haber despegado, cuando el vehículo aéreo cayó en picada, impactando contra el suelo, sin dejar ningún sobreviviente.

La industria del entretenimiento y los millones de fans del intérprete de Nana Pancha, quedaron completamente devastados y se vistieron de un triste luto. Pese a que ya han pasado casi siete décadas de la irreparable pérdida, la huella que dejó en la industria y en sus fans, que aún hoy en dúa, es recordado y su memoria es honrada, recordado por ese innegable talento que demostró en cientos de filmes y canciones.

Ahora, según informes de TVN Notas, Infante no era el hombre mujeriego y sin preocupaciones que parecía, sino que el actor de El Inocente, tenía un secreto impactante; padecía de una enfermedad crónica e incurable. Supuestamente, el cantante tras una serie de estudios, poco antes de fallecer fue diagnosticado con diabetes. Aunque hoy en día es una enfermedad común, en esos tiempos, era algo de lo que o se hablaba y que se tenía estigmatizado.

En ese momento, hablar abiertamente de un padecimiento crónico podía considerarse una señal de "debilidad", algo impensable para un galán del cine que debía proyectar fuerza, energía y salud perfecta. Por este motivo, al miedo de ser rechazo y perder oportunidades, decidió mantener la situación en privado y solo lo sabían sus médicos, amigos más cercanos y familiares.

