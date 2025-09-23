Padre de Debanhi Escobar afirma saber quién la asesinó; denuncia amenazas tras documental

Ciudad de México.- El señor Mario Escobar, conocido por ser el padre de Debanhi Escobar, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en el que denunció amenazas de muerte, después de que se estrenara el documental sobre el deceso de su hija en HBO Max, y en la que además aseguró que él ya sabe quién asesinó a la joven en Nuevo León. Devastado, Mario ha dejado en claro que él quiere justicia para su hija.

El 9 de abril del 2022, circuló por todo el mundo la desaparición de Debanhi, una joven que tras una noche de fiesta con sus amigas, apareció en un video al caminar en medio de una carretera en Nuevo León, sola, de madrugada y oscuro. Desgraciadamente, después de casi dos semanas de búsqueda, el 21 de abril, fue encontrada sin vida dentro de una cisterna de un motel en Nuevo León. Hasta el momento no se ha hecho justicia, no hay arrestos ni posibles culpables ante la ley.

Este martes 23 de septiembre, en TV Notas compartieron la entrevista al señor Escobar, en el que declara que tanto él como su esposa, Dolores Bazaldúa, y quienes lo apoyan en el documental de su hija, los han estado amenazando para que dejen de buscar justicia, señalando que él sabe que los que están de estas amenazas son los asesinos de la joven: "Sí tengo la noción, pero la gente no quiere declarar y es entendible porque los amenazan. A mí, y a muchos de los que participaron en este documental nos han amenazado. Me dicen que me calle, que ya no siga con esto, que lo deje por la paz, pero nunca va a pasar eso".

Mario dejó en claro que no teme morir, que ese miedo lo perdió el día que le entregaron el cadáver de su hija. De la misma manera, declaró que la gente detrás de todo esto es muy poderosa y que por ello no han podido proceder con un juicio por feminicidio: "Desde hace más de 2 años contamos con los documentos que avalan el feminicidio, pero las autoridades no lo han querido tipificar así. No nos daremos por vencidos".

Cómo creerle a Azucena Uresti:



“Asesinaron a mi hija, la mataron. Exijo a la fiscalía de Nuevo León que no filtre información. Azucena Uresti la regaste, y exijo que declares y que te abran una carpeta de investigación”



Papá de Debanhi Escobar.

RTuD83DuDC47pic.twitter.com/mIpwF0yukZ — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) August 27, 2025

Ante esto, el padre de Debanhi dejó en claro que el documental, que se titula La Desaparición, lo realizaron con HBO porque le dieron la confianza para no revictimizar a su hija, sino mostrar realmente cuál era el entorno de la joven y los que aceptaron todos sus términos y condiciones para trabajar a su lado: "Nunca hemos buscado el dinero. Se nos han acercado otras productoras y televisoras ofreciendo dinero a cambio de mostrar lo que sucedió con mi hija, pero nosotros buscamos justicia y verdad. Pusimos lineamientos que la casa productora respetó. Nuestro propósito es solo esclarecer quiénes mataron a nuestra hija".

Aparecen personajes como un perito forense, reporteros, gente que no está de acuerdo con que no se marque el feminicidio que vieron. Conocerán situaciones de la vida de Debanhi y muchas teorías", agregó.

Finalmente, sobre este tema, Dolores declaró que ella sigue devastada, que desea saber qué pasó, ver al asesinó de su hija tras las rejas Seguimos tristes, son 3 años 5 meses que no tenemos a nuestra hija, no hemos esclarecido su muerte y no hemos tenido el duelo. Tenemos que seguir con nuestras vidas, y aunque no queramos, seguir viviendo. ¡Yo también quisiera estar muerto!".

“Debanhi Escobar”:

Por el lanzamiento de la nueva serie documental de HBO Max

pic.twitter.com/BztBmIqGue — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui