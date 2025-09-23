¿Quién será el invitado especial de Dalilah Polanco en 'La Casa de los Famosos México'?

Ciudad de México.- El popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, está en la recta final, ya que solo le quedan casi dos semanas. Desde su inicio, el 27 de julio de 2025, se sabía que la temporada concluiría el domingo 5 de octubre. De los 15 habitantes originales, ahora solo permanecen Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Shiky Clement y Abelito.

Precisamente, ayer las celebridades y los múltiples fandoms que apoyan desde afuera a sus favoritos se llevaron una gran sorpresa. Como te informamos en TRIBUNA, Galilea Montijo ingresó a las instalaciones para dar a conocer al primer finalista del show. Tras una difícil contienda, la actriz mexicana Mar Contreras se hizo acreedora del ticket dorado y, por supuesto, celebró a lo grande con su team Noche.

Invitados

El programa, producido por Rosa María Noguerón, ha tenido como invitados a seres queridos de los concursantes. La primera en ingresar durante la actividad de Congelados fue la madre de Aarón, lo que resultó en uno de los encuentros más conmovedores. Es importante destacar que, mientras su persona especial esté presente, el artista no podrá moverse en absoluto; de lo contrario, quedaría automáticamente nominado.

Invitado especial de la actriz mexicana

Después, le tocó ser apapachado al sobrino de Poncho de Nigris, quien se emocionó con la visita de su abuela, Doña Lety. La señora, de 73 años, se dedicó a compartir palabras de aliento con su sobrino. De igual forma, el novio del comediante español Shiky disfrutó de unos minutos conversando con su enamorado. No obstante, todavía falta por confirmar si Mar, Abelito y Dalilah también tendrán su respectivo encuentro con sus invitados.

#Tendencias | Horóscopos HOY Mhoni Vidente martes 23 de septiembre: Predicciones para tu signo zodiacal uD83EuDD14(@mhonividente)https://t.co/rbdSFq0Gjt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 23, 2025

¿Ya se sabe quién será el invitado de Dalilah Polanco?

Según la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, en el caso de la intérprete de Martina en la serie televisiva La Familia P. Luche, su invitado será el reconocido compositor y cantante del género pop Carlos Rivera, con quien mantiene una estrecha amistad. Ahora solo queda esperar a que la producción de La Casa de los Famosos México confirme oficialmente la noticia.

Fuente: Tribuna del Yaqui