Susana Zabaleta arremete en contra de la prensa y los tacha de "misóginos" tras abucheos

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida cantante y actriz mexicana, Susana Zabaleta, se encuentra en medio del escándalo, debido a que tras los abucheos de la prensa, salió a defenderse mediante sus redes sociales, con un video en el que arremete contra la prensa, y afirma que lo que hicieron estuvo mal, tachándolos de "misóginos". Ante esto, exigió que si están peleados con Ricardo Pérez, que se quejen con él.

Desde hace varias semanas, la actriz de Fuego en la Sangre se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en un encuentro con la prensa se armó tremendo zafarrancho en el que se tropezó y acusó a los reporteros de ser los causantes de esto, por lo que su pareja, Ricardo arremetió en su contra, y a través de La Cotorrisa compartió un sketch en el que se burló de varios programas y periodistas mexicanos, como Flor Rubio.

Después de esto, cuando la prensa de Venga la Alegría, Sale el Sol y muchos otros más, cuando se toparon con la cantante en el aeropuerto de la Ciudad de México, no se acercaron a entrevistarla y comenzaron a gritar una y otra vez "prensa digna", y cuando la cantante gritó con ellos, todos pensaron que se estaba burlando, por lo que comenzaron a abuchearla, aunque otros trataron de obtener sus declaraciones.

PRENSA DIGNA uD83DuDDE3?



Gritan los reporteros a Susana Zabaleta en el Aeropuerto (+ Abucheos) ?? @SusanaZabaleta



Me da gusto que la prensa se dé su lugar! Solo cuando ella hace un proyecto los llama y los utiliza. Respeto a el trabajo de los reporteros. pic.twitter.com/pp0QygR0QW — ElAgüita uD83EuDEC0 (@_AguitaDeSandia) September 22, 2025

Ante esto, Susana mediante su cuenta de Instagram, compartió un video en el que afirmó que estaba siendo víctima de la misoginia de los medios, pues señala que la culpan de algo que hizo su pareja con su amigo, Slobotzky, por lo que pidió que le reclamaran a él: "Señoras y señores, eso, eso es misoginia aquí y en todas partes del mundo se le llama misoginia, y yo no tengo la culpa de los millones y millones de vistas que tiene La Cotorrisa, eso es echarle la culpa a la mujer, a la pareja, si tienen algo que decírselo, díganselo a Ricardo".

Finalmente Ricardo a través de su propia red social salió en defensa de la cantante, asegurando que no es responsable de nada, y pidió a sus millones de fans que en cada video que saliera de este tema, compartieran fechas de las próximas presentaciones de Susana: "La 'prensa digna' yéndosele con todo a Susana por una crítica que hicimos nosotros. Rífense poniendo las fechas de Susana en todo los post de la prensa digna".

"Eso es mis0gini4": Susana Zabaleta habla sobre el encontronazo con la prensa y Ricardo Pérez sale en defensa de ella.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/o7QjnmD5hw — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui