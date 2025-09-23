(VIDEO) Mujeres se pelean en la fila de boletos para el concierto de Shakira en Veracruz

Boca del Río, Veracruz.- Veracruz se prepara para el concierto de Shakira, considerado como uno de los más grandes en la historia del estado. La presentación de la reconocida artista, que forma parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, está programada para el miércoles 24 de septiembre de 2025 en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente. Es por ello que, desde la noche del lunes 22 de septiembre, las y los fans de la colombiana han acampado para conseguir un boleto.

Darío de León, productor del evento, informó que más de dos mil personas participan en la operación logística, la cual incluye la instalación de un escenario de más de 80 metros de frente, pantallas gigantes, efectos especiales y una pasarela que realizará la intérprete de Soltera como parte de la apertura de su concierto. Asimismo se indicó que se hará entrega de pulseras interactivas al público, sincronizadas con el espectáculo.

Tengo aproximadamente 20 años, siendo fan de Shakira, ya fui dos veces al GNP, fui a Puebla hace ocho días y que mejor que venir a nuestro estado, y cerrar aquí con broche de oro con la Loba", dijo a El Diario de Xalapa Zuleima, una integrante de un club de fans de Shakira y originaria del municipio de Veracruz.

Pelea en la fila

Como ya mencionó, miles de fanáticos de la cantante se dieron cita desde días antes para obtener un boleto y no perderse la experiencia de verla en vivo. Sin embargo, los disturbios se han hecho presente en las inmediaciones del Estadio Luis 'Pirata' Fuente. En redes sociales comenzó a circular un video en el que al menos tres asistentes fueron protagonistas de una pelea en la fila de espera. En las imágenes se observa cómo un hombre intenta calmarlas.

Una fan de Shakira fue captada mientras aparentemente intenta meterse a la fila, mientras que dos señoras le impiden hacerlo, lo que derivó en un conato de bronca entre las partes involucradas. Dos de las implicadas llegaron hasta los jalones de pelo y los golpes hasta que finalmente fueron separadas, momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Desde hace varias horas, hombres y mujeres han prácticamente acampado en el lugar para comprar un boleto, por lo que no se descartan nuevos episodios de este tipo. Es por ello que en redes sociales se ha pedido reforzar la seguridad para mantener el orden entre los ahí presentes.

