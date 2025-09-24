Actor de Nickelodeon vive en la calle, Nodal podría ir a prisión y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información en el medio del entretenimiento no para y es por ello que a veces resulta complicado mantenerse al tanto de lo que ocurre en este gremio. Si lo que tú buscas es mantenerte informado sobre tus programas o artistas favoritos sin perder mucho tiempo, tu mejor opción es ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de hoy miércoles 24 de septiembre podrás enterarte quién es el actor de Nickelodeon que acabó viviendo en la calle.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ricardo Pérez intentó conquistar primero a Galilea Montijo

Durante una reciente emisión del programa Todo para la mujer se reveló que supuestamente el influencer Ricardo Pérez habría intentado conquistar a la conductora Galilea Montijo antes de iniciar una relación con la actriz y soprano, Susana Zabaleta.

Christian Nodal podría ir a prisión

De acuerdo con información revelada en el programa Ventaneando, el pleito legal entre Universal Music y el artista Christian Nodal escaló y se ha judicializado, lo cual podría provocar que el cantante sonorense acabe en prisión.

Actor de Nickelodeon aparece viviendo en la calle

El actor Tylor Chase, quien interpretaba a Martin Qwerly en la exitosa serie de Nickelodeon El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, fue visto por un fan viviendo en situación de calle. Una fan que lo reconoció se acercó a tomarle una foto y comenzó una colecta de dinero a través de GoFoundMe.

Fuente: Tribuna del Yaqui