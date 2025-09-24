Christian Nodal iría a prisión: 'Ventaneando' asegura que pleito con Universal Music escala

Ciudad de México.- Tal parece que el polémico cantante, Christian Nodal, tendrá más problemas de los que ya tiene, pues se dice que podría ir a prisión, ya que en Ventaneando, acaban de asegurar que en cuestiones de su música va a tener un revés, ya que el pleito legal que estaría manteniendo en contra de Universal Music, dio un giro no esperado y escala a una judicialización, lo que haría que tengan serias consecuencias.

Como se sabe, en el año del 2021, Universal Music interpuso una demanda en contra de Nodal y de sus dos padres, Jaime González y Cristy Nodal, por falsificación de documentos y fraude, asegurando que cuando el sonorense era menor de edad y empezó su carrera, con sus padres como representantes, supuestamente falsificaron la firma en más de 30 contratos, por lo que reclaman los derechos de tres álbumes del artista.

Después de cuatro años entre dimes y diretes, en agosto del 2025, los abogados del esposo de Ángela Aguilar interpusieron un amparo para acceder a la carpeta de investigación, que tristemente fue negada por el juez, por lo que cambiaron de enfoque y enviaron el mismo amparo al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, para evitar judicializarlo y enfrentar severas consecuencias.

Pero ahora, según el presentador Ricardo Manjarrez, los intentos para el proceso de amparo no rindieron frutos, y ahora el caso está judicializada, por lo que los tres implicados, el intérprete de Adiós Amor y sus padres, podrían pisar la cárcel: "Tenemos información de última hora. Estamos a la espera de confirmar que, en el caso del pleito entre la disquera Universal Music y Christian Nodal, Jaime González y Cristy Nodal, la madre del cantante, de la carpeta de investigación de la falsificación de más de 30 contratos ya fue judicializada".

Finalmente, aseguraron que esto sugiera que esto "daría origen a que un juez tome nota del asunto y cite a los implicados para iniciar el proceso que podría incluso derivar en una orden de aprehensión y posteriormente cárcel en contra de los responsables". Cabe mencionar que en caso de perder este caso, la familia Nodal perdería los derechos de los Me dejé llevar, Ahora y ¡AAYAY!, serían entregados a Universal Music, y podrían perder millones.

