¿Débora Estrella conducía avioneta? Fiscalía de Nuevo León revela detalles sobre accidente

García, Nuevo León.- Las especulaciones sobre el accidente en avioneta que le arrebató la vida a Débora Estrella y a una persona más siguen muy latentes, y es que se ha dicho que era la conductora de Multimedios quien estaba conduciendo la nave al momento del accidente. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ya dio más detalles sobre los hechos, indicando quién es el que tenía el control realmente.

La fiscalía señaló que Bryan Leonardo Ballesteros Argueta era quien pilotaba la avioneta Cessna 150M que se desplomó el pasado sábado 20 de septiembre en el municipio de García, Nuevo León, provocando la muerte de él y de la periodista Débora Estrella. Se había dado a conocer que Estrella recientemente había comenzado su formación como piloto, pero no era ella quien estaba a cargo.

En polémica por tragedia aérea, fiscal general de Nuevo León, Javier Flores afirmó que Bryan Ballesteros piloteaba avioneta que se desplomó en García, donde Ballesteros murió con Débora Estrella, conductora de Telediario, quien tenía primera práctica de vuelo.

La aeronave, matrícula XB-BGH, propiedad del Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán (CEAM), despegó desde el Aeropuerto del Norte y se dirigía a realizar un vuelo de instrucción. Aproximadamente a las 18:35 horas, la avioneta perdió estabilidad y cayó en una cañada cercana al Río Pesquería, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León señaló que se realizaron peritajes forenses y análisis de la bitácora de vuelo, confirmando que Bryan Ballesteros, piloto certificado y miembro del CEAM, era quien operaba la aeronave.

Por los hechos, tanto la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) como la fiscalía estatal analizan las condiciones meteorológicas, el historial de mantenimiento de la aeronave, las comunicaciones previas al vuelo y el video del cruce. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han descartado ni confirmado líneas de investigación específicas.

Cabe señalar que el fallecimiento de la periodista causó impresión en el mundo de los medios de comunicación y ha generado una ola de condolencias en el gremio periodístico. Colegas como Víctor Martínez y Mauro Morales recordaron su entusiasmo por la aviación y su profesionalismo en pantalla. El periodista José Luis García, exesposo de Débora, compartió un mensaje emotivo en redes sociales, reconociendo su legado humano y profesional.

Débora Estrella, conductora de televisión en #Monterrey, perdió la vida la tarde de este sábado tras accidente aéreo, en García, #NuevoLeon pic.twitter.com/O7x53oKOdI — Nación Norteña (@NacionNortena) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México