Escándalo en Televisa: Pablo Montero solo vendería 1 boleto para show; enfrentaría demanda

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido actor y cantante mexicano, Pablo Montero, ha causado un gran escándalo en Televisa, a causa de que este podría enfrentar demanda con empresarios que contrataron sus servicios como cantante, debido a que solo vendería un boleto para el show para el que fue contratado en Chihuahua, y al no tener éxito, los contratadores querrían su dinero de vuelta.

En junio de este 2025, Montero dio de que hablar, debido a que en TV Notas compartieron fotos del intérprete de Mi Piquito de Oro, mientras que llegaba a un hotel en Chihuahua, al parecer estando fuera de sí, tal vez con unas copas de más, ya que estaba hecho un desastre, un poco desaliñado en el atuendo, como si fuera a quedarse en cama todo el día, y con los zapatos mal puestos y sin abrochar. En ese momento, el actor negó todo esto.

Pero ahora, en la misma revista, acaban de afirmar que el actor de Fuego En La Sangre está muy mal, ya que aseguran que vive crisis laboral al no tener telenovelas en puerta, "poco teatro y apenas 6 presentaciones" en lo que va de este 2025. Y al parecer, en junio, lo que lo tenía mal es que aparentemente solo habría logrado vender un boleto para una cena show en la que cantaría el pasado 27 de junio, en una famosa cantina en Chihuahua. Al parecer, en ese momento lo pospusieron esperando que para este mes de septiembre hubiera más venta por ser el mes patrio, pero que no fue así.

Pablo Montero. Internet

Según la revista antes mencionada, los empresarios están buscando reponer la inversión, pues una supuesta fuente cercana al actor de Mi Corazón Es Tuyo, aseguró que los empresarios que lo contrataron para esto, le dieron un adelanto de 150 mil pesos, además de los gastos para llevarlo a promocionar el show, y al no tener éxito, quieren recuperar lo que invirtieron. Al parecer, no van a demandarlo, pero sí esperan que se presente en una feria del pueblo u otro evento para reponer el dinero.

Medios locales reseñaron que el representante de Pablo anunció que ese show se había cancelado por nuevos proyectos que le salieron al cantante, imposibles de rechazar, mas nunca se reveló que la verdadera razón fue que no había vendido nada.

Pablo cancela show y dicen es porque no vendió boletos. TV Notas

