Exatlón México: ¿Quién gana hoy la Supervivencia? Resumen de este miércoles 24 de septiembre

Ciudad de México.- A pocos minutos de que comience el nuevo episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, se ha podido dar un vistazo de lo que podría pasar la noche de este miércoles 24 de septiembre del 2025, pues según algunos spoilers filtrados este sería el supuesto equipo que ganaría hoy la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality, junto a los spoilers de lo que se espera este episodio.

La noche de este miércoles 24 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, a que se ha comenzado a decir que las atletas están muy tensas ante la inminente salida de una última mujer a nada de que acabe el Draft y finalmente se sepa quién va a entrar a la nueva temporada del proyecto, junto a leyendas como Mati Álvarez y Ernesto Cazares.

De la misma manera, el canal de YouTube de Proyecto TV, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, declaró que en esta tercera, de cuatro, serie de supervivencia, una vez más, al igual que el martes 23 de septiembre, serán los de camiseta blanca, bajo el ala de Marysol Cortés y Heliud Pulido, las que enviarían a una tercera a zona de riesgo, mientras que las mujeres de camiseta negra, liderados por Andrés Fierro y Jazmín Hernández, ya están en la nueva emisión.

¿Listos para descubrir quién continuará en la competencia? uD83CuDFC3uD83CuDFFB???uD83DuDEA8 Esto es parte de lo que viviremos esta noche en #ExatlónDraft. uD83DuDCAAuD83DuDD25 #ExatlónMéxico https://t.co/baVtzXcSuj — Exatlón México (@ExatlonMx) September 24, 2025

En cuanto al tema del eliminado, el canal de YouTube asegura que al igual que el martes 23 de septiembre, este miércoles 24 de septiembre, no habrá un Duelo de Eliminación, porqué solo se enfocarían en realizar esta serie, destacando que al final es casi 100 por ciento seguro que sea una mujer de camiseta blanca la que se vaya, y se cree que sería Andrea, que ya ha estado en esta posición seguido.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, y solamente es una simple especulación basada en ciertos avances y estadísticas, todo podría ser completamente diferente, por lo que no se sabrá la verdad hasta la emisión de esta noche.

