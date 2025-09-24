Fue a la tienda y no volvió: Actriz de Televisa es víctima de delincuencia y lanza súplica

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y productora, Azela Robinson, acaba de brindar una entrevista en la que confirmó que su familia fue víctima de la delincuencia que se vive en México, revelando que su sobrino, José Ramón Ponzanelli, a plena luz del día solamente fue a la tienda y no volvió. Ante esto, lanzó una súplica para poder saber del paradero de su amado familiar, exigiendo justicia a las autoridades.

Fue durante un encuentro con Sale el Sol, que Azela aseguró que José Ramón, tiene desde mayo de este 2025 desaparecido, asegurando que está desesperada por saber, recalcando que entiende el dolor de aquellas familias que pasan por lo mismo en ese momento: "Yo sí tengo un sobrino desaparecido en Querétaro, Querétaro no nos ha ayudado, lleva cuatro meses desaparecido y estamos en espera de saber que va a pasar como muchísimos mexicanos que tienen familia desaparecida".

La actriz de Mujer de Nadie, aseguró que las autoridades no les han ayudado como deberían, que incluso no permitieron que se vieran las cámaras del estacionamiento del lugar en el que trabaja, ni del establecimiento comercial al que fue para solo comprar unos cigarros: "Sí, sí. En Querétaro. José Ramón Ponzanelli, hijo de Mónica Ponzanelli y nieto del escultor Ponzanelli, que ustedes deben saber quien es. Desapareció hace cuatro meses. El gobierno de Querétaro no nos ayudó en nada. No nos quiso dar ni las cámaras".

La villana de Vino El Amor, aseguró que el joven estaba trabajando con su padre en un hotel de la Ciudad de México, que estaba a solo una cuadra y media del lugar en el que se encontraban, y solo salió para ir por unos cigarros, y lo que debía ser una caminata de unos minutos, ya se ha vuelto cuatro meses de ausencia: "Él salió del hotel que atendía con su papá. A las siete y media de la mañana el entraba su turno. Pidió que le hicieran café. Preguntó si había cigarro. Le dijeron que no. Iba al Oxxo a, literal, iba al Oxxo a cuadra y media. Y no volvió".

Azela ha exigido a las autoridades que no pierdan más el tiempo y se pongan a trabajar, que investiguen que es lo que pasó, que no solo se estén involucrando en grillas y dejen de robarle al pueblo mexicano, y hagan su trabajo para resguardar la seguridad de todos los ciudadanos: "Pues que se pongan a trabajar. Que dejen de hacer grilla. Que dejen de robar", externó sobre su mensaje a las autoridades.

