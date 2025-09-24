Galilea Montijo enamora en 'La Casa de los Famosos México' con entallado vestido hoy 24 de septiembre

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 24 de septiembre, Galilea Montijo se volvió a robar las miradas con su más reciente look dentro de La Casa de los Famosos México, confirmando por qué es considerada una de las celebridades más fashionistas de todo Televisa y el espectáculo general. En la última Gala de Nominación, la conductora sorprendió con un outfit lleno de estilo, elegancia y frescura que rápidamente generó revuelo.

De inmediato, las redes sociales se llenaron de mensajes, que sus seguidores usaron para aplaudir su buen gusto y la seguridad con la que impone tendencia. Quédate a leer TRIBUNA para que conozcas todos los detalles del espectacular atuendo. En esta ocasión, la tapatía de 52 años llegó al foro luciendo un elegante vestido color dorado que enmarcó su silueta tras bajar más de 10 kilos.

Se trata de una pieza strapless entallado desde la cintura hasta las caderas, lo cual ayuda a acentuar su curvilínea figura. Cuenta con una enorme abertura en las piernas y además está repleto de bordados brillantes que la hacen destacar; complementó el look con unas elegantes zapatillas nude. Para el cabello, la tapatía lució un chongo alto despeinado, mientras que el maquillaje lo eligió en tonos neutros y tierra.

Look de Galilea Montijo domingo 21 de septiembre

Apenas el pasado domingo, 'La Montijo' ya había arrasado al aparecer en la Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México, enfundada con un espectacular vestido. Aunque se trataba de un vestido reciclado, su stylist Jessica Marmolejo se encargó de darle la vuelta, añadiéndole algunos detalles para hacerlo distinto. Esa noche, la tapatía apareció con un vestido transparente repleto de brillos, el cual acentuó su silueta.

El vestido estaba acompañado por un cinturón grueso y estructurado, que enmarcó sus curvas, y para el maquillaje, se fue con tonos neutrales y unos labios color burdeo. Lo más impresionante de este atuendo era el significado: Galilea estaba luciendo ese mismo vestido cuando conoció a su actual novio Isaac Moreno, con quien tiene más de 1 año de romance. El español logró conquistar a la conductora, luego de que esta confesara su doloroso divorcio de Fernando Reina Iglesias.

