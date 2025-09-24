Golpe legal a Christian Nodal: Abogado de Universal Music asegura que no hay forma que gane

Ciudad de México.- El licenciado Ulrich Richter Morales, representante legal de la disquera Universal Music, que mantiene un conflicto legal con Christian Nodal y su familia, confirmó que el cantante y sus padres deberán presentarse a una audiencia inicial por el delito de falsificación relacionado con la autoría de algunos temas musicales de sus tres primeros álbumes. Asegura que no hay forma que gane este litigio.

El litigante señaló que no hay manera de que el intérprete de Adiós Amor pueda ir a reclamar algo que no le pertenece con documentación falsa, sin esperar consecuencias: "Tú no puedes inventar unos documentos para ir a reclamar algo que no te pertenece. Nada más que Nodal le apostó, y sus abogados y su defensa, a que la autoridad la verdad no se iba a atrever a analizar un asunto con profundidad y con toda la seriedad del caso porque era el cantante de moda. Donde lo veas, no tiene salida el señor Nodal".

En este sentido, Richter, recalcó que hay una amplia variedad de documentos y un notario que avala lo dicho y que por ello el esposo de Ángela Aguilar busca otros representantes legales: "34 documentos y la firma de un notario. Nodal está nombrando a nuevos abogados. Porque ya se dio cuenta que los anteriores abogados hicieron un cochinero. Una serie de ilicitudes que ellos consintieron, que ellos firmaron la demanda. Nodal firma la demanda con estos contratos".

El conflicto inició en 2021, cuando el artista y sus progenitores. Jaime González y Cristy Nodal, interpusieron una denuncia civil en contra de Universal Music para reclamar la autoría de varios temas. En aquella ocasión, presentaron certificaciones de supuestos contratos como respaldo. No obstante, la empresa cuestionó la autenticidad de dichos documentos y denunció el caso ante la Fiscalía General de la República. La audiencia inicial, aún sin fecha definida, servirá para citar a ambas partes. En caso de que el juez determine la vinculación a proceso, podrían imponerse medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte, hasta una posible prisión justificada.

El jurista también advirtió sobre el sonorense: "Como no tiene un arraigo, un domicilio, pues que al señor se le solicite la prisión, imagínate a qué nivel, porque el señor anda del tingo al tango, que si está en Guadalajara, que si está en la Ciudad de México, que si está en Estados Unidos, acuérdate que hasta pasó por Argentina". Finalmente, Richter en Venga la Alegría consideró que la actitud del cantante de regional mexicano ha puesto en riesgo a sus seres queridos: "Entonces creo que ha sido muy... ha llegado él hasta tal extremo de exponer a su padre y él, ahora hasta su madre".

¡No sale de una...! Christian Nodal y su familia enfrentan un nuevo proceso legal por falsificación de documentos.



Fuente: Tribuna del Yaqui