Horóscopos de Nana Calistar para HOY jueves 25 de septiembre: Conoce qué le depara a tu signo

La semana está por terminarse y este jueves 25 de septiembre debes conocer que le depara a tu signo del zodiaco para tomar las mejores decisiones. Las predicciones de la vidente Nana Calistar revelan lo que el destino tiene preparado para ti en el amor, el dinero y el trabajo.

Aries

Te despertará un fuego interno que no sabrás cómo apagar. No te metas en pleitos que no son tuyos, pero si te meten, no te dejes. En el amor, alguien que estaba callado va a hablar y tú decidirás si le haces caso o no. Cuida tus gastos, que hay tentaciones que se van de las manos.

Tauro

Vas a andar de ánimo bipolar: un rato arriba, otro rato bajón. No te dejes confundir por quien te dice lo que quieres oír. En el trabajo tendrás chance de demostrar lo que vales, aunque algunos no lo noten. Revela tus intenciones, que traes algo bueno guardado.

Géminis

Tu creatividad estará al tope, pero cuidado con los proyectos que se ven muy bonitos: revisa los detalles. En el amor, alguien se acercará diciendo que "todo va a cambiar", pero pregúntate si cambió algo ya internamente. Si no, puedes seguir como estás.

Cáncer

Deja de cargar culpas que no te pertenecen: lo que no hiciste tú, suéltalo. En lo laboral o académico, recibirás una crítica que te hará reflexionar. No te lo tomes personal si no es tu amigo quien la da. En el plano sentimental, algo viejo puede volver… pero tú decides si lo dejas entrar.

Leo

¿Te sientes estancado? Pues mañana va a llegar ese empujón que estaba escondido. No esperes que otros te digan lo que hacer: da el primer paso tú. En lo afectivo, si te gusta alguien, verás señales claras para avanzar. Aprovecha. Si no te conviene… pues que se vaya.

Virgo

Vas a estar súper analítico, viendo mil detalles que los demás ni notan. Eso puede jugarte en contra si te paralizas. En el amor, no esperes que te lean la mente: di lo que quieres o te van a pisar. En lo profesional, una luz se prende para un proyecto que has querido empezar.

Libra

Andarás con ganas de armonía, pero si alguien siente que tu paz lo amenaza, te va a meter ruido para molestarte. No le des autoridad a esa persona. En lo económico, evita compras impulsivas: que lo que compres sirva y no solo te consuele. Pon límites y priorízate.

Escorpio

Estás en modo misterio total, pero eso te ayuda más de lo que crees. Usa esa energía para reinventarte. En el amor, alguien va a revelar lo que antes callaba, o tú lo harás. No te asustes si algunas verdades duelen: son para sanar. En lo laboral, date valor y no dejes que te ninguneen.

Sagitario

Va a aparecer una oportunidad que te hace brincar, pero ojo: no todo lo que brilla es oro. Revisa lo que entregas para que no te la hagan. En el amor, si estás con alguien, no dejes de comunicar lo que sientes. Si estás solo, alguien de lo común se vuelve extraordinario.

Capricornio

Tus metas prenden como fuego y te verás con fuerzas para avanzar. Pero cuidado con quemarte: no tomes más de lo que puedes sostener. En el plano sentimental, alguien que ya conoces puede sorprenderte al recobrar interés. Evalúa si realmente quieres volver a estar ahí.

Acuario

Tu mente va a buscar espacio para pensar profundo. Aprovecha para organizar ideas, limpiar tu energía y soltar lo que estorba. En el amor, alguien del pasado puede querer volver, pero tú decides si le das chance. En lo laboral, un proyecto dejará de ser fantasía y empieza a materializarse.

Piscis

Estás en modo sensible, atento a tus emociones. No te dejes para después, atiéndete tú primero. En el amor, puedes tener gestos románticos que te acerquen más. Si hay dudas entre dos personas, escucha tu intuición. En lo económico, revisa qué gasto puedes recortar.

