¿Le prohibirá ver a su hijo? María José Magán habla de falta de pensión de Matías Novoa

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, María José Magaña, acaba de brindar una entrevista para TV Azteca, en la que mantiene que su expareja, el galán de melodramas, Matías Novoa, sigue en la misma posición y falta a su pensión alimentaria para su pequeño en común, por lo que sigue enfrentando un juicio para este tema, ¿acaso tomará como medida el prohibirle ver a su hijo?

Después de que Novoa se casara con Michelle Renaud, María José declaró que no ha cumplido con la manutención de su hijo en común, Axel, tema que el actor ha negado rotundamente, asegurando que ha su hijo jamás le ha faltado nada y él es un padre 100 por ciento dedicado a él y busca darle todo, desde cuestiones económicas a emociones: "A mi hijo nunca le faltó nada y nunca le va a faltar nada; no tengo nada más que decir", dijo al respecto.

Ahora, María José en un encuentro con reporteros de Venga la Alegría, volvió a negar recibir una pensión, pero afirma que jamás le negará ver a su hijo, ya que le interesa la felicidad del menor y estar con su padre lo hace, por lo que ella no puede prohibirle esa convivencia, asegurando que es punto y aparte del problema legal que tiene: "En cuestiones de eso, yo le he permitido que él vaya con su papá cada vez que quiere, y cada que su papá quiere llevárselo y que lo va cuando quiera, el tema convivencia y que el niño comparta con su papá es independiente a todo lo que tenemos atrás".

Con respecto al hecho de que los protagonistas de La Herencia esperan a su segundo hijo, Magán declaró que Axel está feliz, porque él siempre deseo convertirse en hermano mayor y ahora que puede vivir esa etapa y ser parte de la situación, lo tiene emocionado y muy feliz: "Él está feliz de tener ya dos hermanitos, y está muy contento, él siempre quiso tener un hermanito y está muy feliz viviendo esa etapa de hermano mayor".

La exparticipante de MasterChef Celebrity, declaró que su hijo es muy maduro para su edad y entiende muchas cosas, sabe en la situación que vive y la acepta, además de señalar que ella como madre siempre busca serle sincera con todo y explicar de una manera asertiva y sencilla: "Él es un niño muy maduro, más que gente que conozco y él ha aceptado muchas cosas, claro que como niño hay que manejarle cosas de forma muy clara, sencilla y honesta, y además con mucho tacto".

Finalmente, Magaña aseguró que el tema de la manutención sigue pendiente y avanza lentamente, pero ella no quitará el dedo del renglón porque pide solo lo justo para su hijo en este momento, por lo que solo puede decir que sigue en el caso: "El proceso sigue, me da mucha risa que sigamos hablando de esto después de 14 años, es tardado, los procesos legales aquí en México es tardado, ha habido paros, cambios de jueza y todo se ha atrasado. Cuando uno actúa bien, el universo lo recompensa".

¿Cómo va el proceso legal por la manutención? María José Magán asegura que le ha permitido a su hijo ver a su papá Matías Novoa en España.



