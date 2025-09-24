Luto en el cine: Famosos cineastas mueren en accidente de avión al grabar: Filtran FOTOS

Brasilia, Brasil.- Desgraciadamente, los famosos cineastas, Luiz Fernando Feres y Rubens Crispim Jr., han vuelto a vestir de un triste luto al cine, debido a que mientras que estaban grabando un proyecto, realizando las tomas aéreas, se cayó su avión al querer aterrizar y por desgracia murieron en el accidente. Hasta el momento no se sabe mucho, pero en redes sociales ya filtraron foto del siniestro.

A solo unos días de se revelara que Débora Estrella, reconocida presentadora de TV, que era mayormente conocida por su paso por TV Azteca, tristemente murió en el accidente en el que una avioneta se desplomó en el área del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León, el pasado sábado 20 de septiembre, ya ha habido otra terrible tragedia con los vehículos aéreos.

Ahora, este miércoles 254 de septiembre, se ha revelado que la noche del pasado martes 23 de septiembre, en una hacienda ubicada a unos 100 kilómetros del municipio de Aquidauana, en el estado de Mato Grosso do Sul, ubicado en Brasil, una avioneta se estrelló y dejó un saldo de cuatro personas muertas, dos de ellos fueron los cineastas antes mencionados, el tercero fue el arquitecto chino Yu Kongjian y el piloto Marcelo Pereira.

Kongjian, Luiz Fernando, Rubens y Marcelo. Internet

Según los informes que se han revelado, los cuatro hombres estaban laborando, pues los cineastas estaban realizando un documental sobre los humedales del Pantanal, considerados el ecosistema tropical más grande y rico en biodiversidad del mundo, con ayuda del mencionado arquitecto. Hasta el momento se sabe que avión se desplomó y estrelló contra el suelo en una falla al querer aterrizar.

Cabe mencionar, que aunque las autoridades todavía desconocen qué fue lo que ocasionó que se desplomara el avión cuando estaban tratando de aterrizar, ya están en medio de una investigación sobre este tan lamentable tema. En redes sociales ya circula una imagen de la avioneta en el suelo completamente destruida tras el impacto, causando una gran conmoción entre los internautas.

uD83DuDEA8EM DESENVOLVIMENTO: Avião cai e deixa quatro mortos no Pantanal de Mato Grosso do Sul.



Fuente: Tribuna del Yaqui