Madre del actor de Nickelodeon habla sobre las adicciones de su hijo en situación de calle

California, Estados Unidos.- El joven actor Tylor Chase, quien participó en algunos capítulos de la popular serie estadounidense Manual de supervivencia escolar de Ned de Nickelodeon, recientemente fue encontrado viviendo en las calles de Riverside, California, por una joven tiktoker identificada como @lethallalli. Su historia conmovió tanto a los internautas que iniciaron una recaudación de fondos para ayudarlo.

Como informamos en TRIBUNA, Tylor tuvo una carrera breve en la industria del espectáculo, pues además del proyecto mencionado participó en Good Time Max (2007) y Todo el mundo odia a Chris (2005). Sobre su vida personal, no se tiene mucha información más allá de lo público: nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos, y recientemente se pronunció su madre a través de redes sociales.

¿Qué quiere su madre?

Ayer, la creadora de contenido, quien desde hace un par de días comparte videos sobre este caso, sorprendió a su audiencia con unas capturas de pantalla. La progenitora del intérprete de Martin Qwerly le envió mensajes en los que le pedía detener las donaciones económicas que en ese momento estaban vigentes a través de GoFundMe, con el objetivo de que la exestrella utilizara el dinero únicamente para sus necesidades básicas.

La supuesta madre de Tylor Chase

"Aprecio el esfuerzo. Pero el dinero no será nada beneficioso para él", afirmó. De hecho, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la mujer no ha presentado ninguna prueba que confirme que es realmente madre de Chase. Añadió que en el pasado intentó ayudarlo, pero no es sencillo porque requiere atención médica: "Él no es bueno administrando dinero e incluso eso podría hacer que se lastime a sí mismo. Aprecio que intentes ayudarlo, él es un buen chico. Pero lo que necesita es atención médica".

Es importante resaltar que, de acuerdo con la fuente citada, la mujer aseguró que el hombre de 36 años tiene problemas de adicciones. Destacó que en varias ocasiones le compró teléfonos para mantenerse en contacto; sin embargo, esto no funcionó porque, según él, los terminó perdiendo. Los usuarios han ofrecido alternativas, como ingresarlo a un centro de rehabilitación, para que pueda superar esta enfermedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui