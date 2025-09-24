¡Nació la pequeña estrella! Rihanna y ASAP Rocky presentan a su primera hija (FOTO)

Beverly Hills, California.- Una de las estrellas más famosas del mundo musical, Robyn Rihanna Fenty, mejor conocida simplemente como Rihanna, se convirtió en madre por tercera vez junto a su esposo Rakim Mayers, a quien sus fans conocen como A$AP Rocky. El nacimiento ocurrió el 13 de septiembre de 2025, pero las celebridades recién compartieron su alegría con el público días después.

La empresaria sorprendió a sus seguidores con una triple revelación: no solo anunció la llegada de su bebé, sino que también mostró su rostro y dio a conocer su nombre completo. El fruto del amor entre la intérprete de If It’s Lovin’ That You Want y el miembro del grupo A$AP Mob se llama Rocki Irish Mayers. Aunque no se sabe con exactitud en qué hospital estuvo internada su madre, sí se confirmó que fue en Los Ángeles.

Como suele suceder en estos casos, las felicitaciones no se hicieron esperar, al punto que la publicación ya cuenta con más de seis millones 365 mil me gusta, incluyendo a la actriz estadounidense Lindsay Lohan, quien también conoce la experiencia de ser madre con Luai, nacido en julio de 2023, hijo del exvicepresidente adjunto de Credit Suisse (2021) y actual inversor semilla en Tecoda, una marca de refrescos de tequila, y Fluuky.

El embarazo fue anunciado en mayo de 2025, cuando Rihanna y A$AP Rocky aparecieron en la alfombra roja del Met Gala en Nueva York, donde ella lució un vestido que dejaba ver su estado de gestación. En una entrevista con Entertainment Tonight en julio de 2025, durante el estreno de su película Smurfs, Rihanna expresó: "Siempre he querido una niña, pero Dios sabe mejor. Y amo a mis niños". A$AP Rocky también insinuó el género, respondiendo con una sonrisa: "Sí, es la niña que hemos estado esperando".

Aunque Rihanna no ha explicado el origen del nombre, medios especializados especulan que Rocki es una variación afectiva del nombre del padre, mientras que Irish podría referirse a raíces familiares o a una conexión emocional con Irlanda, país que la artista ha visitado varias veces. El apellido Mayers proviene de A$AP Rocky. La pareja mantiene la tradición de nombres con R, como confirmó Rihanna en julio de 2025: "Siempre va a ser un nombre con R. Esa es la única cosa en la que Rocky y yo no discutimos".

