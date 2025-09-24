¿Se oponen a un novio? Hija de Alejandro Fernández habla del escándalo de Cuquita Abarca

Ciudad de México.- La hija de Alejandro Fernández, que es cantante de pop, contrario a sus hermanos, América Fernández, en una reciente entrevista para TV Azteca, ha decidido romper el silencio sobre el escándalo del beso de su abuela, doña Cuquita Abarca, con un presunto misterioso galán que resultaría ser su hermano. Con sinceridad, habló si la familia está molesta, ¿acaso se oponen a un novio para la matriarca?

El pasado domingo 21 de septiembre, se viralizó un video en el que la viuda de Vicente Fernández abraza y se da un beso con un misterioso hombre, durante uno de los shows de su hijo Alejandro. Ante esto, la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, en su cuenta de Instagram aseguró que aquel hombre se llama Jaime, es mayor que Cuquita y es su hermano, asegurando que ese tipo de besos en su familia son normales.

Ahora, a días del polémico video que se viralizó en redes sociales, la joven América en un encuentro con prensa de Venga la Alegría en el aeropuerto de la Ciudad de México, declaró que ella no ha visto el video, qué si le llegaron a decir del tema, pero que en realidad es algo normal en su familia, pues son muy cariñosos: "Ni lo vi, nada más me dijeron 'Don Cuquis tiene novio'. Mi papá de que 'bueno', o sea, hazme el favor, se murió de risa, o sea, somos una familia super cariñosa, super besucona, entiendo que se confundieran pero nos dio mucha risa".

La hija del denominado 'El Potrillo' junto a América Guinart, declaró que de seguro el beso fue de mejilla pero por los ángulos se ve mal, pero, afirmó que en caso de que su abuela rehaga su vida ella estará muy feliz de eso y si doña Cuquita se siente plena y feliz con eso, ella también lo será, y si no lo desea, pues también no le ve lo malo: "Seguro fue de ladito, pero besucones sí somos. Con mi familia es normal, siempre ha sido normal, entiendo la confusión, pero pues ya. Si es feliz, obviamente, me encanta convivirla, está bien feliz ahorita, si quisiera tener novio, tendría, y sino, ¿qué tiene?".

Finalmente, al cuestionarle sobre el escándalo entre Pepe Aguilar con su propio hijo, Emiliano Aguilar, dijo no saber del tema porque no ve ese tipo de cosas, y solo le queda desearles lo mejor siempre a ambos y mandarles paz para que salgan adelante del escándalo: "La verdad no sé mucho, no me gustaría meterme en algo que no sé, pero sé que lo público es difícil y pues mucha fuerza. Los medios son pesados, son familias públicas, pero ellos saben en su interior lo que ellos tienen".

